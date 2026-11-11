La convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre provocará paralizaciones en las carreteras y manifestaciones, coincidiendo con los alzamientos salariales del PP y la alerta de la borrasca Charles que afecta a 15 comunidades. Esta movilización abarca la crisis de vivienda y la respuesta del gobierno.

El 11 de noviembre se celebra la huelga general convocada por los sindicatos, que provocará cierres de carreteras y manifestaciones en todo el país. La protesta se centra en la crisis de vivienda, el aumento del precio de las viviendas y el salario medio, con cifras que muestran un crecimiento del 59,9% y el 28% respectivamente entre 2015 y 2025.

Aumento de la vivienda y el salario subyace la movilización

Los sindicatos reclaman que el suben de los precios de las viviendas y la subida del salario medio obligan a los trabajadores a abandonar el mercado laboral y a pedir un aumento de la renta pública. El 59,9% de incremento en los costes de vivienda, con un aumento de salarios con el 28% de su valor, demuestra la brecha existente entre el poder adquisitivo del trabajador, las mejores autoridades públicas.

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La respuesta del PP

El Partido Popular ha continuado con la campaña contra los sindicatos, defendiendo la sostenibilidad del gasto público y la autoridad del gobierno nacional. Además, el PP indicó que no descarta tocar las subvenciones que reciben los trabajadores si gobierna, lo que añade presión a los sindicalistas. En contraste con la postura más radical de los sindicatos, el partido subraya la necesidad de recortar la carga fiscal para impedir avalar la crisis económica.

Servicios de salud y manifestaciones violentas

Durante las protestas, las artísticas denunció haber sido atacadas a la calle. Según la artista y sus acompañantes, la atmósfera era de violencia sin violencia, pero se acabó hasta la policía, que a su vez golpeó sus rostros y las forzó, hasta que finalmente se les obligó a dejarlas de pie. El servicio de salud local fue sobrepasado con el número de pacientes registrados en los lugares donde las personas fueron detenidas.

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Condiciones meteorológicas que afectan la huelga

La borrasca Charles ha puesto en alerta roja 15 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Castilla y León y Canarias, el miércoles. Esta tormenta provoca lluvias intensas, vientos fuertes y la necesidad de cancelar y ajustar las actividades de las carreteras, lo que dificulta las manifestaciones. La coordinacion de todo temas se ha adaptado a la probabilidad del posible desastre en el que se haya sincronizado el gobierno web en la programación de los servicios públicos y la circulación de la ciudad.

Próximos pasos y variaciones de la huelga

En el futuro próximo, el gobierno inava en la unión de los sindicatos y el PP para generar una solución que ayude a los ciudadanos a la que las viviendas puedan ayudarle el aumento del salario medio y la crisis social. La provincia de Asturias también lleva a cabo una acción investigativa para proteger a los ciudadanos. Los equipos de la organización y del gobierno se reagrupan con el fin de desarrollar medidas para enfrentar los retos lentos para que el futuro.