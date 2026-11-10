Huelga general del 11 de noviembre: la automoción prevé parar la producción

La huelga general del 11 de noviembre contará con el respaldo de unos 350.000 trabajadores de la automoción, según UGT y CCOO, que prevén parar la producción.

La huelga general del 11 de noviembre contará con el respaldo de las fábricas de automoción, un sector que suma unos 350.000 trabajadores y que, según las previsiones de UGT y CCOO, podría paralizar la producción en las principales plantas de vehículos y componentes. La industria representa un 9% del empleo y un 7% del PIB total del país.

La convocatoria llega con el aval de comités de empresa y secciones sindicales de las principales compañías del automóvil. El listado de apoyos incluye a representantes de las plantillas de Seat, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz, Ebro, Horse Powertrain, Iveco, Nissan y Volkswagen, además de numerosos fabricantes de componentes y empresas auxiliares.

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Huelga general y paralización de la automoción

La automoción puede detener la producción el 11 de noviembre porque la suspensión de los servicios de autocar que utilizan miles de trabajadores impide que muchos empleados lleguen a sus puestos. La elevada implantación sindical en las factorías refuerza esa previsión.

Los responsables sindicales del sector dan por descontado que el paro general ha triunfado incluso antes de llevarse a cabo. Jordi Carmona, responsable de UGT FICA en el sector de automoción, espera que se paren tanto las grandes fábricas de vehículos como los proveedores, porque dependen de ellas.

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Rubén González, responsable del sector del automóvil de CCOO Industria, comparte esa previsión y afirma que se va a detener la producción en las grandes fábricas de vehículos. Ambos dirigentes coinciden en que la parada alcanzará también a la cadena de suministro.

Posiciones sindicales ante la huelga general

Los sindicatos UGT, CCOO y CGT de Seat llaman a secundar el paro en defensa de la dignidad de los trabajadores. Sostienen que el coste de la vivienda ha aumentado en los últimos 13 años una media de 3,6 veces más que los salarios.

Según el comunicado conjunto, esta situación dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes. Los sindicatos consideran que las mejoras salariales y de derechos conseguidas en los últimos años resultan insuficientes si el encarecimiento de la vida continúa absorbiendo las subidas de las nóminas.

CCOO, en un comunicado enviado a la plantilla de Seat, afirma que la convocatoria es un éxito porque la compañía ha confirmado que ese día no habrá transporte colectivo. Los piquetes se situarán en los accesos a la factoría desde la noche del martes día 10, coincidiendo con el horario de entrada del turno nocturno.

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Los sindicatos reclaman que la vivienda forme parte de las reivindicaciones de la negociación colectiva y que se impulsen políticas de vivienda pública. Además, exigen la continuidad de la histórica marca Seat junto con la nueva Cupra y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Impacto en proveedores y próximas citas sindicales

La parada de las líneas de montaje afecta de forma inmediata a las empresas que suministran asientos, componentes metálicos, sistemas de suspensión y elementos de carrocería. Estos proveedores trabajan con sistemas Just in Time, ajustados a las necesidades de cada jornada.

Entre las adhesiones figuran fabricantes de componentes como Gestamp, CIE Automotive, Valeo, Bosch, Bridgestone, Motherson, Martinrea, Adient, Benteler, Edscha, Dana Automoción, Teknia, Sigit Automotive, Cooper Standard, Flex-N-Gate, Hutchinson, Michelin y Plastic Omnium, entre otras.

El calendario sindical no termina con la huelga del 11 de noviembre. Los sindicatos de Seat deberán afrontar el próximo inicio de las negociaciones del convenio colectivo de la compañía. La preocupación por el futuro industrial europeo también ha motivado una movilización europea el día 24 de noviembre en el Parlamento de Estrasburgo, a la que se han adherido los sindicatos españoles.