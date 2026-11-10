Huelga general del 11 de noviembre en España: vivienda, salarios y servicios mínimos

La huelga general del 11 de noviembre en España reclama soluciones a la crisis de acceso a la vivienda y mejoras salariales, con servicios mínimos en marcha.

La huelga general del 11 de noviembre en España, convocada por los sindicatos para el miércoles 11 de noviembre, reclama soluciones a la crisis de acceso a la vivienda, mejoras salariales y medidas para frenar el encarecimiento del coste de la vida. La jornada se sigue en directo con información sobre Cercanías, Metro, Mercamadrid, las carreteras cortadas y los principales acontecimientos de la manifestación por la vivienda.

La convocatoria se ha producido a las puertas de la campaña electoral y supone la primera huelga general en España desde hace más de 14 años. Los sindicatos la han planteado como una respuesta a la situación de los trabajadores y de las familias con dificultades para acceder a un hogar asequible.

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Servicios mínimos decretados en Andalucía

UGT Andalucía ha manifestado su rechazo absoluto a los servicios mínimos establecidos por la Junta de Andalucía para la huelga general del 11 de noviembre. Según el sindicato, afectan a los sectores de ayuda a domicilio y de residencias de personas mayores.

UGT Andalucía considera que los servicios mínimos son abusivos y desproporcionados, y que suponen una restricción injustificada del derecho fundamental a la huelga de los trabajadores. Según el comunicado del sindicato, la resolución fija un mínimo del 80% para las prestaciones en situaciones de grave dependencia, un 60% para los casos con derecho a huelga severa y un 40% para las personas con dependencia moderada.

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En Madrid, la entrada a Mercamadrid transcurría con absoluta normalidad durante los primeros minutos de la huelga general. El despliegue policial controlaba todos los accesos al recinto, y varios periodistas se concentraban tras una valla de seguridad habilitada para la prensa. Camiones y turismos seguían entrando y saliendo con el tránsito habitual, sin incidencias registradas por el momento.

Posición del Gobierno y de los sindicatos

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido las causas justas que han llevado a los sindicatos a convocar la huelga general. Bolaños ha recordado que no puede secundarla por su condición de ministro.

En una entrevista en La noche en 24h, recogida por Europa Press el martes 10 de noviembre, Bolaños ha afirmado que se quiere que haya sueldos dignos y derecho a una vivienda asequible. Además, ha destacado el trabajo de los sindicatos y las conquistas sociales que, según su valoración, han logrado los trabajadores gracias a las organizaciones sindicales.

Bolaños también ha ensalzado las políticas del Gobierno en favor del emprendimiento y de las empresas, para que puedan tener y generar empleo. Según sus palabras, son medidas socialdemócratas, y ha añadido que el Gobierno defiende las causas de la huelga.

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Derechos de los trabajadores durante el paro

Cuando los sindicatos convocan una huelga general, se activa un procedimiento legal complejo que muchos ciudadanos desconocen. El derecho fundamental al paro, protegido por la Constitución, convive con la necesidad de mantener en funcionamiento las actividades esenciales del país.

Por ese motivo, las administraciones públicas y los comités de empresa perfilan servicios mínimos obligatorios para garantizar esas actividades esenciales. Los trabajadores que realizan funciones críticas se encuentran en una situación legal distinta a la del resto de empleados, y es posible que no sepan que no podrán ir a la huelga.

Las dudas más habituales se centran en la imposibilidad de llegar al puesto de trabajo, el impacto en la nómina en caso de paro y la posibilidad de que la empresa exija información sobre lo que hará cada empleado. También generan preguntas los casos de quienes están de vacaciones, de permiso o de baja laboral. Miles de trabajadores, sobre todo jóvenes y personas extranjeras que se han incorporado al mercado laboral en los últimos 14 años, no conocen las condiciones para secundar un paro si deciden hacerlo.