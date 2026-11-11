Huelga General 11N: Bajo impacto y crisis de poder para UGT y CCOO

La huelga del 11N registró un consumo eléctrico bajo y escasa adhesión. UGT y CCOO enfrentan debilitamiento político ante la crisis de vivienda y la economía.

La convocatoria de la huelga general del 11N ha evidenciado una significativa desmovilización social, contrastando drásticamente con las grandes paralizaciones históricas. Los datos preliminares indican una caída del consumo eléctrico de tan solo el 7%, una cifra muy inferior a los registros de la histórica huelga de 2012. Esta baja adherencia ha debilitado considerablemente la capacidad de presión que las centrales sindicales CCOO y UGT podrían ejercer en los próximos escenarios económicos, donde se prevén recortes y una desaceleración significativa.

Desinflación operativa y datos energéticos

Los indicadores objetivos del impacto de la huelga muestran una actividad industrial y comercial que funcionó con relativa normalidad. Mientras que la gran industria redujo su actividad en un 25%, este porcentaje no alcanza el nivel de interrupción total esperado en una movilización masiva. En el sector del transporte, solo el 7% de los vuelos se vieron afectados y fueron reprogramados, y los trenes circularon con menor carga de pasajeros, pero sin paralización total.

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El consumo eléctrico, un termómetro fiable de la actividad económica real, se mantuvo estable con la citada caída mínima. Esto sugiere que el teletrabajo y el sector servicios absorcieron parte de la demanda laboral sin interrumpir los flujos económicos tradicionales. La percepción general en el comercio minorista y la hostelería fue de normalidad operativa, con establecimientos abiertos y bares sirviendo clientes con plena normalidad.

Origen social y fracaso del modelo laboral

La decisión de UGT y CCOO de centrar la convocatoria en la crisis de la vivienda y no en demandas salariales tradicionales buscó visibilizar el drama de los desahucios. Sin embargo, esta apuesta por una reivindicación social ampliada falló en su intento de generar masa crítica inmediata. Los sindicatos esperaban que la presión sobre el mercado inmobiliario generara un respaldo ciudadano similar al obtenido en movilizaciones de carácter estrictamente laboral.

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La estrategia de integrar una demanda social compleja en una huelga general resultó en una fragmentación del apoyo. Sectores clave como la automoción, los puertos y la hostelería no mostraron el mismo grado de adhesión que en convocatorias clásicas. Esto ha dejado a las centrales sindicales sin el mandato callejero necesario para exigir cambios normativos urgentes ante la inminente llegada de un nuevo Gobierno.

Debilidad negociadora ante la inflación

El escaso seguimiento reduce directamente la posición de negociación de CCOO y UGT para las futuras conversaciones salariales. Con la inflación media prevista por encima del 3,5% y una desaceleración económica progresiva, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es una realidad inminente. Los sindicatos débiles tendrán menos margen para conseguir aumentos salariales que compensen la subida de precios y la menor creación de empleo proyectada para 2028.

La situación actual deja a CCOO y UGT sin un margen de influencia sólido frente a las medidas de austeridad que podrían implementar los nuevos poderes públicos. La combinación de una economía frenada y sindicatos con baja credibilidad de movilización complica la protección del empleo y los salarios. El riesgo de que se reproduzcan condiciones de precariedad laboral aumenta significativamente en este contexto.

Futuro de la interlocución social

Si CCOO y UGT mantienen esta pérdida de fuerza, la interlocución social podría fragmentarse entre otros actores. Organizaciones ciudadanas, como el movimiento de inquilinas, asociaciones empresariales y grupos políticos podrían asumir roles centrales en la negociación de reformas. Esto reduciría drásticamente el papel tradicional de los grandes sindicatos como únicos intermediarios válidos ante el Estado y el mercado.

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El análisis de este 11N indica que la economía seguirá desacelerándose de forma progresiva en los próximos años. La creación de empleo en 2028 se prevé que sea la mitad que en la actualidad. Las empresas enfrentarán un margen reducido para mejorar condiciones laborales, lo que exigirá una redefinición urgente de las estrategias de defensa laboral en España ante un futuro incierto.