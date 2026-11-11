Huelga General 11-N: Caída histórica del consumo eléctrico sitúa el seguimiento en mínimos

La huelga general 11-N registró una caída del 3,9% en el consumo eléctrico, el seguimiento más bajo de la historia democrática española, lejos del 16% de 2016. La jornada se vio marcada por disturbios violentos en Madrid y Barcelona, así por la negativa de UGT y CCOO a dar cifras globales de participación, mientras la CEOE estima un seguimiento inferior al 5%. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus ministros secundaron el paro en precampaña, mientras partidos de la derecha condenaron los actos vandálicos y las agresiones.

La huelga general convocada el 11 de noviembre de 2024 en España registró un seguimiento mínimo en la historia democrática, evidenciado por una caída del consumo eléctrico de apenas el 3,9%. Este descenso es significativamente inferior al 13,5% registrado en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 y muy alejado del 16% que se produjo durante el paro de noviembre de 2016 convocado por Mariano Rajoy. Los datos confirman que la gran industria mantuvo prácticamente su normal operativa durante la jornada.

La ausencia de parón industrial masivo contrasta con las estimaciones de la patronal CEOE, que situó el seguimiento global por debajo del 5%. Esta cifra refleja la incapacidad de los sindicatos UGT y CCOO para movilizar a la masa crítica de trabajadores, una realidad que queda expuesta ante la posibilidad de un futuro gobierno de Partido Popular y Vox. Las marchas convocadas en esta ocasión fueron menores y no alcanzaron la capacidad de movilización de otras protestas anteriores, como las organizadas por el Sindicato de Inquilinas.

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Negativa Sindical a Cifras Globales

Los líderes sindicales, Alfonso Guerra de UGT y el secretario general de CCOO, se negaron a proporcionar promedios nacionales sobre el nivel de participación. Alfonso Guerra afirmó que no realizarían promedios y que cada persona conocía la situación en su territorio. CCOO señaló que la desigualdad regional en el seguimiento dependía de la problemática de la vivienda en cada comunidad autónoma, lo que dificultaba una media nacional precisa.

Ambas centrales sindicales solo ofrecieron estimaciones parciales por la mañana en algunas comunidades autónomas, pero no datos consolidados para todo el país. Esta falta de transparencia en los números globales ha sido criticada por la patronal y la oposición, que ven en la baja participación un síntoma de desafección social hacia la convocatoria. La falta de cifras claras impide una evaluación objetiva del apoyo real a la protesta.

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Violencia en Madrid y Barcelona

La jornada se vio ensombrecida por graves incidentes violentos en Madrid y Barcelona, con altercados en piquetes no informativos y actos vandálicos contra establecimientos. En Barcelona, vándalos destrozaron la tienda Apple del centro comercial, mientras que en Madrid la Policía tuvo que utilizar pelotas de goma y gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Estos incidentes provocaron decenas de detenidos en una paradoja, ya que el Gobierno había alentado la movilización.

En el País Vasco, encapacuchados entraron en la sede del Partido Popular en Barakaldo para destrozarla y atacar a dos militantes. El presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó la huelga de "basura sindical" y prometió apoyo a los heridos en el hospital. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó los actos vandálicos, pero su gobierno siguió respaldando la huelga vaciando sus agendas oficiales.

Apoyo del Ejecutivo en Precampaña

El Ejecutivo de Pedro Sánchez buscaba resucitar el malestar por el caso Maricarmen y tapar el accidente de Urda durante la precampaña electoral. Ministros del PSOE y Podemos secundaron el paro, y la líder de los socialistas andaluces no asistió al debate del Parlamento autonómico. La cuenta oficial del PSOE en redes dejó de publicar para censurar al PP, validando el relato de que la huelga era contra la derecha.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó a la huelga un "disparate" y exigió la condena de los partidos que alentaron la protesta. La falta de unidad en la respuesta y la violencia de algunos sectores dejaron en evidencia la estrategia del Gobierno. La huelga general del 11 de noviembre queda así marcada por su bajo impacto económico y los graves incidentes de orden público.