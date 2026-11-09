Huelga general 11 de noviembre: convocatorias y recorrido en España

Guía completa de la huelga general del 11 de noviembre en España. Horarios, puntos de encuentro y recorridos en Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía y otras regiones.

La jornada del 11 de noviembre está marcada por una huelga general convocada por principales organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CGT y CNT. El objetivo central es reclamar soluciones urgentes a la crisis de acceso a la vivienda, exigir mejoras salariales y proponer medidas concretas para frenar el encarecimiento del coste de la vida que afecta a miles de familias.

Contexto de la huelga general del 11 de noviembre

Estas mobilizaciones buscan visibilizar las graves dificultades económicas que atraviesan los trabajadores y sus familias en toda España. El aumento desmedido de los alquileres y la pérdida sostenida del poder adquisitivo son los motores principales de este conflicto social. Las organizaciones convocantes han adaptado las protestas para contemplar tanto los centros de trabajo con jornada continua como aquellos organizados por turnos, asegurando una representación amplia.

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A lo largo de la jornada, las acciones reivindicativas se trasladarán a las calles de diversas ciudades españolas mediante manifestaciones y concentraciones. Estas convocatorias, organizadas de forma unitaria por los sindicatos y diversos colectivos sociales, dependen de las particularidades de cada localidad. A continuación, se detallan las principales rutas, horarios y puntos de encuentro para facilitar la participación ciudadana.

Movilizaciones en Madrid, Cataluña y Valencia

La capital española será uno de los focos de atención más importantes de esta jornada. La manifestación en Madrid reunirá a trabajadores y colectivos para demandar medidas frente a la crisis de la vivienda y la precariedad laboral. El punto de encuentro será la estación de Atocha, desde donde partirá la marcha bajo las consignas de facilitar el acceso a una vivienda digna, frenar la especulación inmobiliaria y mejorar las condiciones económicas de los empleados.

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En Cataluña, la movilización unitaria en Barcelona tendrá lugar durante la tarde del miércoles 11 de noviembre. Esta iniciativa unirá a trabajadores, estudiantes y grupos sociales que reclaman mejoras laborales tangibles y soluciones estructurales al problema de la vivienda. La salida estará fijada en los Jardinets de Gràcia, sirviendo como punto de partida para la ruta por la ciudad.

La Comunitat Valenciana también se sumará a las protestas con acciones en sus principales núcleos urbanos. En la capital, la manifestación se realizará por la tarde del mismo día, con la calle Xàtiva como lugar de salida. Además de Valencia, otras localidades como Castellón también organizan sus propias rutas, destacando la plaza de las Chimeneas como punto de inicio para los participantes en esa provincia.

Andalucía y el sur: Sevilla y Málaga

Andalucía reforzará su presencia con manifestaciones el miércoles 11 de noviembre. En Sevilla, la marcha ha sido convocada por UGT Andalucía en el marco de las reivindicaciones sindicales y sociales. Los objetivos son claros: mejorar el acceso a la vivienda, garantizar salarios dignos y establecer condiciones laborales más justas. La ruta comenzará en la glorieta Don Juan de Austria.

El recorrido en Sevilla atravesará las calles Menéndez y Pelayo, Recaredo, Puñonrostro, Juan de Mesa, Almirante Apodaca e Imagen, para finalizar su trayecto en la plaza de la Encarnación. En la comunidad autónoma, CCOO y UGT han acordado realizar convocatorias comunes abiertas a todos los sindicatos que deseen sumarse a esta movilización de amplio espectro.

En Málaga, la manifestación también se desarrollará durante la tarde del 11 de noviembre bajo el lema "Por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos. Contra el rentismo, contra la patronal y contra sus gobiernos". La marcha partirá de la plaza del General Torrijos, junto a la Fuente de las Tres Gracias. Participarán CCOO, UGT, USTEA, el Sindicato de Estudiantes, el Sindicato de Inquilinas, CGT y el Comité de Huelga de Málaga.

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Desdoblamientos en Zaragoza y el País Vasco

En Zaragoza, la falta de acuerdo entre los sindicatos ha derivado en dos marchas diferenciadas para la jornada del 11 de noviembre. Una de las convocatorias finalizará en la plaza de Europa. Esta marcha estará respaldada por el Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT, OSTA, la Confederación Intersindical, CUT y SOA, entre otros colectivos.

Esta movilización en Zaragoza pondrá el foco especialmente en la crisis de la vivienda y la precariedad laboral. Sus participantes defendrán el lema "Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", buscando una respuesta política a los problemas estructurales del mercado de alquiler y la inestabilidad laboral.

Convocatorias en el País Vasco y Galicia

El País Vasco participará activamente en la huelga general del miércoles 11 de noviembre. En Bilbao, la manifestación buscará condiciones laborales dignas, mejores salarios y medidas para hacer frente al encarecimiento de la vivienda. La ruta tendrá su punto de salida en la Plaza de Euskadi, llegando hasta el ayuntamiento situado en la plaza de Ernesto Erkoreka.

Además de la marcha principal, se organizarán otras acciones en el País Vasco. Una tendrá lugar a las 12:00 horas, recorriendo desde el Parque de Alderdi Eder hasta el Paseo del Boulevard. Otra segunda acción comenzará a las 11:30 horas en la Calle Olagibel 1 hasta el Parque de La Florida. Galicia, por su parte, contará con numerosas movilizaciones durante esta jornada de huelga general, reflejando el consenso social sobre la necesidad de cambios urgentes.