Huelga ferroviaria en España el 17 de noviembre por seguridad y gestión de Urda

Sindicatos de Adif convocan paro el 17 de noviembre exigiendo mayor seguridad tras el accidente de Urda. Renfe, Ouigo e Iryo podrían sumarse a la protesta contra la gestión del Gobierno.

Los sindicatos del sector ferroviario en España han convocado una huelga general para el 17 de noviembre, una medida que busca protestar contra la gestión del Gobierno y del ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta movilización surge como respuesta directa a las acusaciones realizadas hacia los trabajadores del centro de control tras el trágico accidente de Urda. La protesta busca exigir garantías de seguridad y rechazar la filtración de audios de la emergencia por parte de la administración pública.

Consenso histórico en Adif para la huelga

El comité de empresa del gestor de infraestructuras Adif, junto con el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), ha alcanzado un acuerdo unánime para paralizar los servicios. Esta movilización marca un hito histórico, ya que se trata de la primera vez en la memoria reciente que todos los sindicatos de Adif se unen bajo una misma consigna. Los convocantes instan a todos los trabajadores del sector, incluyendo a los de la empresa pública Renfe y las operadoras privadas Ouigo e Iryo, a adherirse a la huelga para maximizar su impacto en la red de transporte.

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Rechazo a la gestión de Óscar Puente y filtraciones

La indignación sindical se centra en la actitud del Gobierno y de Óscar Puente, quienes han sido acusados de culpar a los empleados del centro de control por los eventos que condujeron al desastre. Los sindicatos denuncian la falta de respeto hacia la plantilla al filtrar los audios de la tragedia el mismo día en que se produjo el accidente. Esta acción ha sido calificada como una presión indebida sobre los trabajadores afectados y una manipulación de la información que agrava el dolor de las familias de las 69 víctimas fallecidas.

Negociación interna y posible adhesión de operadores

Aunque la convocatoria es de Adif, la realidad operativa podría extenderse a toda la cadena ferroviaria. Las fuentes sindicales de Renfe confirman que en estos momentos se están cerrando acuerdos para la adhesión de sus empleados. De igual manera, se está explorando la participación de los trabajadores de Ouigo e Iryo. Si estas empresas se suman a la huelga, la paralización afectaría no solo a las infraestructuras, sino también a la prestación de los servicios de alta velocidad y cercanías en todo el territorio nacional.

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Repercusiones en la movilidad y alternativas de transporte

La confirmación de la adhesión masiva de los operadores privados y públicos alteraría significativamente la prestación de servicios en días de alta demanda. Se prevén numerosas cancelaciones y retrasos que obligarían a los pasajeros a buscar alternativas de transporte con antelación. El Gobierno ya ha anunciado la reducción de frecuencias entre Madrid y Sevilla, y la implementación de un segundo control humano en los centros de Adif, aunque los sindicatos consideran que estas medidas no son suficientes para garantizar la seguridad estructural.

Rechazo al nuevo plan y petición de cambios estructurales

Los sindicatos han manifestado su firme rechazo al nuevo plan de seguridad presentado esta misma mañana por el Ministerio de Transportes. Consideran que el documento no ha sido elaborado con la participación de los trabajadores ni de las víctimas, lo que lo hace inválido a sus ojos. Además, critican que días antes del accidente, Renfe ya había reconocido la existencia de medidas de seguridad pendientes de aplicar, lo que refuerza su demanda de cambios estructurales profundos en la gestión de la seguridad ferroviaria.

Defensa de Óscar Puente ante las acusaciones

Óscar Puente se ha defendido de las peticiones de dimisión que reclaman los sindicatos, asegurando que no ha tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar el daño ocurrido. A pesar de las críticas internas y externas, incluyendo las acusaciones de politización, Moncloa se resiste hasta el momento a destituir al presidente de Adif. Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado un plan de indemnizaciones por valor de 30 millones de euros para las víctimas, pero la tensión entre la administración y los sindicatos continúa en aumento.