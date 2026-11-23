La Consejería de Educación mantiene su negativa a negociar con el Comité de Huelga en Madrid, mientras el seguimiento cae al 6,4%. Docentes y familias reclatan soluciones para el alumnado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, mantiene su firme negativa a establecer un canal de diálogo directo con el Comité de Huelga, acusando a este organismo de ser el inductor principal de actos violentos durante las recientes movilizaciones. Esta postura institucional se enfrenta a la demanda unánime de los colectivos docentes, directores de centros y asociaciones de familias, quienes instan a las partes a negociar mejoras laborales concretas para evitar un perjuicio creciente sobre el alumnado.

La comunidad educativa se encuentra en la recta final del primer trimestre escolar, un periodo marcado por una huelga indefinida que ha paralizado las clases de la enseñanza pública. A pesar de la desigual adherencia entre los centros, la conflictividad ya ha provocado la pérdida de más de 400.000 horas lectivas, una cifra que ha disparado las alarmas y exige una resolución inmediata para normalizar la actividad académica.

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Negativa institucional al diálogo con sindicatos

La titular de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha reiterado que la Administración no reconocerá al Comité de Huelga como interlocutor válido, argumentando que sus métodos han trascendido la protesta legítima. Esta posición se enmarca en un pulso que ha comenzado a agotar a los participantes, ya que ambas partes mantienen sus posturas mientras esperan a que finalicen los ciclos electorales pendientes para evaluar un posible cambio de contexto político.

El conflicto tiene sus raíces en las negociaciones fallidas tras el inicio del curso. Desde finales del año anterior, siguiendo la estela de otras comunidades autónomas, los sindicatos integrantes del Comité -entre ellos CC OO, UGT, CNT, CGT y plataformas como Menos Lectivas o Marea Verde- habían dado plazo al Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso para establecer un nuevo marco de diálogo.

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Caída drástica en la adhesión a las paros

Los datos oficiales reflejan un desmarque significativo en la participación ciudadana y docente. Mercedes Zarzalejo detalló que el seguimiento de los paros ha caído drásticamente, pasando de superar el 40% en las primeras jornadas a situarse en el 6,4% el martes anterior al informe, con días que rozaron el 3%. Esta tendencia ascendente en la adherencia a la actividad normal explica por qué la mayoría del profesorado ha evitado el paro prolongado.

La estadística desglosada por la consejería indica que el 60% del profesorado no ha participado en ninguna jornada de huelga, mientras que alrededor del 31% se ha sumado al conflicto entre un día y cuatro días únicamente. Esta fragmentación ha generado un desgaste físico y económico considerable, con una pérdida media de 150 euros por jornada para los docentes que han mantenido la protesta de forma constante.

Presión social y demandas laborales

El Comité de Huelga, que incluye la convocatoria inicial del 14 de octubre respaldada por CSIF, continúa defendiendo sus reivindicaciones fundamentales: una reducción de las horas lectivas, la bajada de ratios de alumnos por aula y mejoras salariales reales. AIDA San Millán, secretaria de la Federación de Educación de CC OO, señaló que el compromiso no es la desconvocatoria, sino alcanzar un acuerdo que valide el sacrificio económico y temporal realizado.

La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), representada por Rosa Rocha, ha criticado las medidas paliativas como los nuevos servicios mínimos, exigiendo una negociación real. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos solicitó el 23 de octubre la puesta en marcha de mesas de diálogo para proteger el derecho a la educación del alumnado frente a la cronificación del conflicto.

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Impacto en el aula y nuevas instrucciones

Ante la prolongación del conflicto, las direcciones de colegios e institutos en Madrid han recibido instrucciones estrictas para prohibir la exposición de carteles en los centros y evitar que se transmitan opiniones políticas en las aulas. Esta medida busca neutralizar el impacto visual de la protesta en el espacio educativo, aunque los sectores implicados reclaman soluciones estructurales que eviten más perjuicio a los alumnos durante la recta final del trimestre.