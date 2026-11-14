Huelga docente en Madrid: familias piden reunión con Zarzalejo y la intervención del Defensor del Pueblo

La Koordinadora de Familias por la Educación Pública pide una reunión con Mercedes Zarzalejo y la mediación del Defensor del Pueblo tras un mes de huelga docente en Madrid.

La Koordinadora de Familias por la Educación Pública ha intensificado su actividad institucional para exigir una salida negociada a la huelga docente que afecta a la Comunidad de Madrid. El conflicto lleva ya un mes y sus efectos recaen sobre el alumnado y el resto de la comunidad educativa madrileña. La plataforma ha pedido que se restablezca la normalidad en los centros.

La Koordinadora está formada por la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), Defensa del Alumnado TEA, FAMPA Alcalá, Familias 0-3 En Lucha, Comedor Universal y Aprender Sin Calor. Su objetivo inmediato es trasladar a las autoridades educativas la preocupación de las familias ante la evolución del conflicto.

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La Koordinadora pide una reunión con Mercedes Zarzalejo

La Koordinadora de Familias por la Educación Pública ha remitido una solicitud formal de reunión a Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. La plataforma quiere exponerle de forma directa la inquietud de las familias por la prolongación de la huelga.

La petición se produce mientras la situación de bloqueo se mantiene. Las familias reclaman que la Administración educativa asuma un papel activo para desbloquear la negociación y evitar que el conflicto se alargue sin fecha de cierre.

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Además, la plataforma ha solicitado formalmente la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Según su petición, el Defensor del Pueblo debería analizar la situación de bloqueo y valorar si la Administración está garantizando adecuadamente el derecho a la educación reconocido constitucionalmente.

Denuncia colectiva ante la Consejería de Educación

La Koordinadora de Familias ha impulsado una acción colectiva dirigida a todas las asociaciones de familias madrileñas. Estas entidades están llamadas a presentar una reclamación formal ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

En esa reclamación, las asociaciones deben denunciar la falta de avances en la negociación con las organizaciones sindicales que convocan la huelga. La plataforma sostiene que la ausencia de progresos en la mesa de diálogo es el principal motivo de la movilización familiar.

Fernando Mardones, portavoz de la Koordinadora, afirma que la Administración educativa tiene la responsabilidad de impulsar activamente el diálogo social. Mardones advierte de que el conflicto no debe prolongarse indefinidamente en perjuicio del alumnado.

Mardones sostiene también que el interés superior de los niños, niñas y jóvenes debe situarse en el centro de cualquier decisión. La Koordinadora hace un llamamiento a todas las partes para que redoblen sus esfuerzos y alcancen cuanto antes un acuerdo que garantice la recuperación de la normalidad en los centros educativos madrileños.

Menos Lectivas exige la dimisión de la consejera

El movimiento de asambleas docentes Menos Lectivas se ha sumado a la presión sobre la Consejería. Durante este fin de semana, sus integrantes desplegaron una pancarta dirigida a Mercedes Zarzalejo con el mensaje de que llevan un mes en huelga y que la consejera debe sentarse a negociar o dimitir.

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En sus redes sociales, Menos Lectivas sostiene que la educación pública necesita inversión y gestión, y no abandono ni recortes. El movimiento reclama a Zarzalejo que haga su trabajo y responda a las demandas del profesorado.

Por su parte, la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Beatriz García Osma publicó en la red social X dos imágenes de techos rotos, cuyos restos habían caído sobre mesas y sobre el suelo. García Osma advierte de que, si no llega más presupuesto, el deterioro podría acabar afectando de forma directa a las personas que ocupan esos espacios.

Impacto en colegios e institutos y en la universidad pública

La huelga afecta a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y FP, que llevan cinco semanas de paro, según la información disponible. Estos profesionales volvieron a la calle para exigir a la Comunidad de Madrid más financiación con el fin de garantizar una universidad pública de calidad.

En el ámbito universitario, la Universidad Complutense de Madrid pidió un rescate de 34,5 millones. La petición se suma al debate sobre la financiación de la enseñanza pública madrileña, que las familias y el profesorado vinculan con las condiciones de los centros y con la continuidad del curso escolar.

Por ahora, las próximas etapas dependen de la respuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a la solicitud de reunión de la Koordinadora y a la reclamación de las asociaciones de familias. Tampoco está confirmada todavía la intervención del Defensor del Pueblo, que deberá valorar si procede analizar el caso.