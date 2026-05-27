Huelga de docentes en Cataluña: las negociaciones continúan con avances salariales insuficientes

El profesorado catalán vuelve a la huelga este miércoles en busca de mejoras salariales. El Departamento de Educación ofrece 260 euros mensuales en tres años, pero los sindicatos consideran la propuesta insuficiente. Las movilizaciones afectan a centros públicos y concertados.

El personal docente de la escuela pública y la concertada en Cataluña está llamado este miércoles a una nueva jornada de huelga, en un contexto de tensión laboral que se prolonga desde hace semanas.

Los sindicatos convocantes -USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical- prevén movilizaciones en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas, con el objetivo de presionar al Departamento de Educación de la Generalitat para que mejore su oferta salarial. Esta huelga afecta no solo a los profesores, sino también al personal de administración y servicios, tanto de centros públicos como concertados, lo que refleja el malestar generalizado en el sector educativo catalán.

Tras dos semanas de paros escalonados por territorios y a nivel autonómico, esta movilización se produce después de que el martes se produjera un acercamiento entre las partes en la mesa de negociación, aunque ambas reconocen que las posturas siguen alejadas. El Departamento de Educación, liderado por la consejera Anna Simó, presentó una nueva propuesta que incluye un incremento salarial de 260 euros mensuales a repartir en tres años.

Esta oferta se suma a los 214 euros mensuales ya pactados con los sindicatos CCOO y UGT, que se alcanzarían progresivamente en 2028 (antes era 2029). Además, se añade un complemento de 35,50 euros adicionales, también lineal. Los sindicatos valoraron que la propuesta sea lineal y no a través de pluses específicos, pero advierten que es insuficiente para cubrir las demandas históricas del colectivo.

El secretario general de USTEC, Iban Rodríguez, señaló que el avance es positivo en cuanto a la forma, pero el montante no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde los recortes de 2012. Las conversaciones proseguirán este miércoles en una nueva mesa sectorial, donde se espera que Educación detalle la viabilidad de las partidas.

Además del complemento salarial, el Departamento se comprometió a estudiar una compensación para los docentes afectados por el recorte de los sexenios (llamados estadios) en 2012. Aunque la medida se revirtió hace años, los sindicatos exigen que se pague lo adeudado durante el período en que estuvo suspendida. Esta reivindicación se suma a otras como la reducción de horas lectivas, la mejora de las condiciones laborales en los centros de alta complejidad y el aumento de plantillas.

La huelga de este miércoles se prevé masiva, con paros que afectarán a la mayoría de los centros educativos catalanes. Los sindicatos han llamado a concentraciones a mediodía en las plazas principales de las ciudades, bajo el lema Por una educación digna y un salario justo. La comunidad educativa permanece atenta a la evolución de las negociaciones, mientras el curso escolar avanza con interrupciones que han generado malestar entre las familias.

La resolución del conflicto es clave para la estabilidad del sistema educativo catalán, que arrastra problemas estructurales desde la crisis financiera de la década pasada





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Huelga Docentes Cataluña Salarios USTEC Negociaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El profesorado valenciano inicia su tercera semana de huelga con una nueva propuesta a EducaciónLos sindicatos presentan un documento para reiniciar las negociaciones con la Conselleria.

Read more »

Tres semanas de huelga indefinida de los profesores en Valencia: “Queremos obtener mejoras para trabajar en condiciones”Los sindicatos presentan una nueva propuesta y los directores de centros piden un acercamiento para lograr un consenso con la Administración.

Read more »

La huelga de docentes continúa en la Comunidad Valenciana tras no alcanzarse un acuerdo total en materia retributivaImagen de la semana pasada, cuando la consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, se reunió con los sindicatos del ámbito educativo.

Read more »

Tercera semana de huelga de profesores en la Comunidad Valenciana, laizon de debates salarialesLos sindicatos ANPE y CSIF han llegado a un acuerdo, pero la propuesta de aumento salarial no es suficiente para todos. La huelga continúa, mientras que los debates colocan a los docentes entre sus derechos y la actualidad. La Comunidad Valenciana se enfrenta a la crisis económica y deben encontrar soluciones para retener a sus profesores.

Read more »