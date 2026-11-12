Huelga 11N: disturbios en Madrid y Barcelona dejan 75 detenidos

La huelga general por la vivienda derivó en disturbios graves en Madrid y Barcelona el 11 de noviembre, con 75 detenidos y más de 1.000 incidencias en todo el país.

La Huelga General 11N convocada para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda concluyó con disturbios nocturnos en Madrid y Barcelona, resultando en al menos 75 detenidos y más de 1.000 incidencias registradas en toda España. La jornada, iniciada con protestas masivas, escaló rápidamente hacia la violencia física y los enfrentamientos con las fuerzas del orden, marcando un desenlace tenso para la movilización ciudadana.

Cronología de la Huelga General 11N

La Policía Nacional y la Guardia Civil contabilizaron una alta cifra de incidentes tras una jornada que comenzó con tensión pero que alcanzó su punto más crítico durante la noche del 11 de noviembre. Los altercados más graves requirieron la intervención inmediata de los antidisturbios de la Policía Nacional, concentrándose los choques entre la madrugada y las 8.00h de la mañana del día siguiente en las cocheras de la capital.

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La escena se tornó violenta cuando grupos que no abandonaron las calles decidieron sembrar el caos. En Madrid, durante la madrugada entre las cinco y las ocho, los incidentes se intensificaron con el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma por parte de la fuerza pública. Por su parte, en Barcelona, los Mossos d'Esquadra registraron 18 detenciones debido a saqueos a comercios, quema de contenedores y la creación de barricadas en zonas emblemáticas como Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia.

Rol de la Policía Nacional y enfrentamientos

Los disturbios en Madrid dejaron un balance de 15 detenidos y nueve agentes heridos según la Policía Nacional. La mañana en la capital amaneció con los principales accesos condicionados por piquetes, obligando a los antidisturbios a desalojar parte de la Gran Vía y conducir a los manifestantes hacia calles contiguas. Este despliegue policial anticipó una tarde de alta tensión que culminaría con cargas nocturnas.

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Los enfrentamientos se recrudecieron cuando los manifestantes, lejos de dispersarse, levantaron barricadas y quemaron mobiliario urbano, provocando incendios de gran magnitud. En el centro de Madrid, las fuerzas antidisturbios utilizaron pelotas de goma para intentar controlar a los jóvenes que sembraban el caos. La noche del 11N fue testigo de detonaciones repetidas que rompieron el ruido de los gritos, mientras los agentes avanzaban desde sus cordones tras aguantar insultos durante minutos.

Impacto en el comercio y denuncias del PP

El impacto en el sector comercial fue inmediato, con comercios que cerraron sus persianas o fueron atacados. En Barcelona, algunos manifestantes rompieron el escaparate de una tienda de Lego en el Paseo de Gracia, dejando cajas por el suelo. En Zaragoza, una encargada de tienda señaló que no cerró hasta que se volvieron violentos. La jornada también dejó heridas físicas a dos militantes de Nuevas Generaciones del PP, que resultaron agredidos en Barakaldo al pasar frente a la sede del partido.

El Partido Popular denunció oficialmente la agresión a sus afiliados en el País Vasco, donde se registraron 16 arrestados. Esta violencia se sumó a las detenciones en otras provincias, elevando la cifra total de detenidos a 75. Las consignas de la huelga general, escuchadas durante el recorrido hacia Cibeles y la Gran Vía, contrastaron con la realidad de los enfrentamientos que definieron el desenlace de la protesta convocada para el 11 de noviembre.