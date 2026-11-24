Huawei es declarada culpable por un jurado federal en diez delitos, incluyendo fraude bancario y evasión de sanciones. La compañía celebra su absolución en cargos de crimen organizado.

Un jurado federal estadounidense determinó este martes que la gigante tecnológica china Huawei es culpable de diez delitos, incluyendo fraude bancario, fraude electrónico y violación de sanciones internacionales. Este veredicto concluye un litigio prolongado que ha mantenido tensas las relaciones comerciales y diplomáticas entre Washington y Pekín durante más de una década.

Resultados del juicio y cargos confirmados

Tras un proceso judicial que se extendió durante once semanas de vistas y una semana adicional de deliberaciones, el jurado encontró a la empresa responsable de conspirar para robar secretos comerciales. Se determinó que Huawei violó sanciones contra Irán y engañó al sistema financiero de Estados Unidos durante aproximadamente dos décadas. La compañía fue absuelta de dos de los doce cargos iniciales, destacando la eliminación de la acusación más grave de conspiración para cometer crimen organizado.

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Defensa de la empresa y contexto legal

En un comunicado oficial difundido a través de la agencia Efe, Huawei celebró específicamente su absolución en el cargo de crimen organizado. La directiva afirmó que este resultado confirma que las alegaciones de la fiscalía carecen de base factual. A pesar de las condenas restantes, la empresa considera esta exoneración como una validación importante de su posición legal en los cargos más graves presentados anteriormente.

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Detalles de las acusaciones de espionaje y robo

Los fiscales acusaron a Huawei de apropiarse de propiedad intelectual de empresas tecnológicas estadounidenses, identificando específicamente a T-Mobile y Cisco como víctimas. Se alegó que la compañía utilizó una filial no oficial con sede en Hong Kong para realizar estas operaciones. Además, se imputó a la corporación el uso de sus productos para instalar equipos de vigilancia que facilitaron el espionaje de manifestantes por parte de las autoridades iraníes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

Consecuencias políticas y el caso Meng Wanzhou

Este fallo representa un nuevo capítulo en la disputa comercial entre Estados Unidos y la tecnológica china, sometida a un creciente escrutinio por parte de Washington. El caso judicial se hizo público en 2019, marcando el inicio de un período de máxima tensión. Previamente, en 2018, el gobierno estadounidense acusó a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador, por engañar al banco HSBC sobre las operaciones en Irán. Meng permaneció casi tres años bajo custodia en un proceso de extradición antes de regresar a China en 2021.