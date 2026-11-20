HP reforzará su presencia en España con un nuevo centro de ventas especializado en Europa Occidental y el uso de IA para optimizar procesos comerciales.

La multinacional tecnológica Hewlett Packard Enterprise ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo centro de ventas en Barcelona, diseñado específicamente para atender a las compañías medianas de Europa Occidental. Esta iniciativa refuerza la estructura operativa de la empresa en la capital catalana y busca mejorar la experiencia del cliente mediante la integración de herramientas digitales avanzadas. El proyecto responde a la necesidad de ofrecer soluciones más ágiles y especializadas en un mercado competitivo y en constante evolución.

Estrategia de Ventas con Tecnología Avanzada

El nuevo Barcelona Sales Center actuará como un polo de atracción de talento y desarrollo de nuevas capacidades de negocio. Su alcance geográfico se extiende a seis áreas de Europa Occidental, donde los equipos comerciales tendrán acceso a todo el catálogo de productos, soluciones y servicios de la compañía. La entidad busca ayudar a las empresas clientes en sus procesos de transformación digital, facilitando la adopción de la inteligencia artificial para optimizar sus operaciones comerciales.

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Infraestructura y Capacidad Industrial

La sede de San Cugat, donde se ubica esta nueva unidad, es la más grande de Hewlett Packard Enterprise fuera de Estados Unidos. Esta instalación alberga a más de 2.600 profesionales procedentes de aproximadamente 60 países, consolidándose como un hub internacional crucial. Fundada en 1985, la ubicación ha mantenido un compromiso firme con la compañía a lo largo de las décadas, sirviendo como base para sus operaciones globales fuera de su mercado doméstico.

Innovación y Desarrollo Sostenible

Además del centro de ventas, HP ha inaugurado recientemente un centro de diseño e innovación ubicado en la Masía de Can Graell. Esta instalación se encuentra en una finca de explotación agrícola del siglo XIV, situada dentro de los terrenos propiedad del grupo empresarial. Este proyecto complementa la infraestructura existente y refleja la apuesta estratégica de la organización por Barcelona y por el talento humano como motor principal de crecimiento y competitividad empresarial.

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Posicionamiento Financiero y Mercado

Hewlett Packard Enterprise cotiza en la Bolsa de Nueva York y forma parte del índice S&P 500, lo que subraya su relevancia en el escenario económico global. La empresa actual nació en 2015 como consecuencia de la división de la antigua Hewlett Packard, concentrando sus esfuerzos en el negocio de ordenadores e impresoras corporativas. Los datos financieros recientes indican un crecimiento sostenido y una proyección de ventas superiores en el ejercicio fiscal actual.

Impacto en la Transformación Digital

La implementación de este centro tiene como objetivo principal agilizar los procesos comerciales y mejorar la productividad general de los equipos internos. Al automatizar tareas rutinarias mediante inteligencia artificial, el personal puede centrarse exclusivamente en las necesidades específicas de cada cliente. Este enfoque permite ofrecer soluciones a medida que se adaptan a las nuevas posibilidades tecnológicas, asegurando que las empresas mediterráneas se mantengan a la vanguardia de la innovación industrial.