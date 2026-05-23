How Does it Feel to be a Bat?: The Subjective Nature of Perception

This article, developed in 1975 and studied in philosophy courses, poses a question that has long been a topic of fascination in the field of philosophy: can humans truly understand what it's like to perceive the world from a bat's point of view through their unique echolocation system? Nagel's article challenges the dominant view in the philosophy of mind that consciousness is limited to material, neuroscientific processes.

Como se siente ser un murcielago? No, no estamos locos. En realidad, es el título de un artículo desarrollado en 1975 que se estudia en la carrera de Filosofía y es un clásico para aquellos que intentan disipar las relaciones entre la mente y el cerebro.

Nagel elige a propósito este animal que percibe el mundo a través de un sistema de ecolocalización, como los delfines, utilizando ondas sonoras. Luego plantea si sería posible que los humanos pudiéramos percibir el mundo desde su punto de vista subjetivo a través de ese sistema. ¿Podríamos formarnos una idea de cómo es eso?

Se aborda en Pensemos fuerte este dilema mental que pretendía poner en cuestión el paradigma dominante de entonces en la Filosofía de la Mente, el, según el cual la mente se identifica sólo con procesos y actividades materiales de base neurofisiológica. Para Nagel, explica nuestro colaborador, es, dado que es subjetiva y en primera persona, privada, por lo que sería complejo describir la naturaleza neurofisiológica de la subjetividad.

Si te está costando entenderlo, tómate un descanso y sácale partido a Enric





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Bat Perception Echolocation Neuroscience Subconsciousness

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