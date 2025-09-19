Houellebecq sobre la lectura, la IA y el futuro de la literatura: 'La IA es lo único interesante de los últimos treinta años'

El escritor francés Michel Houellebecq reflexiona sobre la lectura, la escritura, la inteligencia artificial y el futuro de la literatura en una entrevista donde comparte sus perspectivas sobre la sociedad contemporánea y el impacto de la tecnología.

Cuando Michel Houellebecq (1958) entra en la habitación se hace el silencio, un silencio como de aparición: es él, un hombre que se parece a su imagen, no tanto a su leyenda. Viste una parca innecesaria que le cae ancha, saluda educado y sin palabras, se sienta con una parsimonia casi ceremonial, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de romper algo, tal vez el aire.

Tiene las uñas del color de la nicotina y la mirada alucinada y penetrante, no siempre en ese orden; es la mirada de alguien que ha mirado durante mucho tiempo al abismo, y al que el abismo le ha devuelto algo. Houellebecq mantiene esa actitud atemporal cuando empieza a hablar. Hace pausas largas como reflexiones, porque sabe que el silencio es un verbo, también, y que una entrevista es el espectáculo de un hombre, a veces dos, pensando en directo. \El renombrado escritor francés, conocido por sus novelas provocadoras y su visión pesimista de la sociedad contemporánea, comparte sus perspectivas sobre la lectura, la escritura y la inteligencia artificial en una entrevista reveladora. En el diálogo, Houellebecq desmitifica la idea de que la literatura deba servir para 'hacernos mejores personas', argumentando que su función principal es la distracción y el entretenimiento, aunque reconoce su capacidad para estimular la reflexión en algunos casos. Explica que la experiencia de la lectura es un acto participativo, donde el lector completa la obra en su mente, similar a la escritura. Destaca la lectura como una actividad 'casi adictiva' y una 'alternativa a la vida', a diferencia de la escritura, que requiere más energía. El autor reflexiona sobre el declive de la lectura y el impacto de las nuevas tecnologías, expresando su escepticismo sobre el uso de smartphones y redes sociales, y revela su fascinación por la inteligencia artificial, considerándola el avance más significativo de las últimas décadas. \Houellebecq, en sus respuestas, revela su preferencia por la lectura sobre la escritura y su visión sobre el futuro de la literatura en la era de la inteligencia artificial. Aunque reconoce el declive del número de lectores, niega la inminente desaparición de la literatura, destacando su carácter único e insustituible. Expresa preocupación por el impacto de los smartphones y redes sociales, pero muestra curiosidad por la IA, aunque reconoce la dificultad de la misma para integrar la sorpresa y la capacidad humana de generar asociaciones inesperadas. Houellebecq predice una eventual competencia entre escritores y máquinas, aunque reconoce la supremacía de la IA a largo plazo debido a su velocidad de cálculo superior. En la entrevista, Houellebecq ofrece una visión personal y perspicaz del mundo de la literatura, la tecnología y la sociedad contemporánea, sin evadir temas controvertidos y siempre fiel a su característico estilo crítico y provocador. Además, el autor comparte sus reflexiones sobre el papel de la lectura en la sociedad actual, distanciándose de la idea de que deba ser una herramienta para el desarrollo personal. El escritor francés, a través de sus respuestas, presenta una visión clara y directa del futuro de la literatura en un mundo cada vez más dominado por la tecnología





