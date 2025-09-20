Hotusa arrebata a Leonardo la compra de los hoteles Silken: un giro inesperado marcado por traiciones

Hotusa, con una oferta superior, se hace con nueve hoteles Silken en España, superando a Leonardo y tras la ruptura de un acuerdo previo. La operación revela posibles traiciones y un pacto paralelo, en un contexto de expansión acelerada del grupo Hotusa.

Los directivos de la cadena hotelera israelí Leonardo , perteneciente al grupo Fattal, deben estar reflexionando sobre la pérdida de la adquisición de nueve hoteles de la marca Silken en España. Tras participar en las negociaciones previas al verano, el grupo se vio superado por el fondo estadounidense LCN Capital Partners en la puja, debido a la negativa de los propietarios a compartir propiedad y gestión, algo que Leonardo sí buscaba.

Sin embargo, sorpresivamente, Hotusa, quien sí accedió a compartir gestión y propiedad, ha adquirido la cartera por más de 250 millones de euros, superando la oferta inicial de Leonardo (245 millones). Este giro inesperado plantea interrogantes sobre las circunstancias que precipitaron el cambio. Se revelan dos posibles traiciones a lo pactado, involucrando al fondo británico Pygmalion y a CBRE Investment Management (CBRE IM), los propietarios de los hoteles. La primera traición es la ruptura del contrato con LCN Capital Partners el 28 de agosto, seguida por la firma de un nuevo contrato con Hotusa el 11 de septiembre. Esta sucesión de eventos, junto con la liberación de la deuda de Hotusa con la SEPI, sugiere un posible acuerdo previo entre Hotusa, Pygmalion y CBRE IM. \La segunda traición se relaciona con el pacto entre los propietarios y Silken para que esta última mantuviera la gestión de los hoteles, ya que Hotusa ahora gestionará y tendrá la propiedad de los nueve activos. Esto ha provocado posibles litigios en los tribunales, donde se determinarán las indemnizaciones para LCN y Silken por la pérdida del contrato de gestión. LCN tiene planes para iniciar acciones legales por la pérdida del contrato, que según estimaciones, implicaba unos ingresos anuales de 200 millones de euros, además de ingresos extraordinarios por la venta futura de los activos. La irrupción de Hotusa, que previamente había sido rechazada en la fase inicial de la puja, junto a otras ofertas como H10 o Fortress, sugiere la existencia de un pacto paralelo que vulneró el período de exclusividad. El grupo fundado por Amancio López ha tenido un año de crecimiento muy acelerado, después de un 2024 con una facturación de 1.560 millones de euros, un 10% más que en 2023, y un beneficio neto de 115 millones, con un aumento anual del 25%. Este crecimiento le ha permitido mantener su estrategia de incorporación de activos, con el objetivo de agregar veinte hoteles al año, y de deshacerse de la deuda con la SEPI.\Paralelamente a la adquisición de los hoteles Silken, Hotusa ha expandido su presencia internacional a un ritmo vertiginoso. En marzo, firmó un complejo de 295 habitaciones en República Dominicana, expandiendo su presencia en el Caribe. En abril, cerró su duodécimo hotel en Italia, y en junio, estrenó la reforma de uno de sus hoteles emblemáticos en Barcelona (Eurostars Laietana). En agosto, incorporó su vigésimoquinto hotel en Galicia, y en septiembre, firmó dos hoteles en Washington y Boston, que se suman al hotel cerrado en Miami a principios de año. La expansión internacional y el reciente éxito financiero de Hotusa demuestran su ambición de crecimiento y su capacidad para adaptarse a las oportunidades en el mercado hotelero. El caso de la adquisición de los hoteles Silken refleja la complejidad del mercado inmobiliario y las estrategias de las empresas en su búsqueda de crecimiento





