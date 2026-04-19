Hotel Sacher: 150 años de historia familiar y la mítica tarta que conquistó el mundo

El Hotel Sacher de Viena celebra su 150 aniversario como uno de los pocos establecimientos de cinco estrellas que mantiene su gestión familiar, honrando la legendaria tarta Sacher creada por Franz Sacher hace casi dos siglos. La conmemoración incluye instalaciones artísticas, producciones digitales y un legado que se transmite de generación en generación.

Hace casi dos siglos, una afortunada casualidad dio origen a la creación de lo que hoy es la tarta de chocolate más célebre del planeta. Fue Franz Sacher, un joven aprendiz de cocinero, quien en 1832, con tan solo 16 años, dio vida a esta delicia mientras trabajaba en la corte del príncipe Klemens von Metternich, una figura de inmenso poder en el Imperio Habsburgo.

La leyenda narra que, ante la ausencia del chef principal y la necesidad de agasajar a invitados de gran envergadura, Sacher asumió el desafío de crear un postre que, sin él saberlo, trascendería fronteras y épocas, marcando un hito en la historia de la repostería mundial. "Tuvimos la suerte de que le permitieran bautizar la tarta con su nombre", comenta Alexandra Winkler, actual propietaria del Hotel Sacher y representante de una de las pocas empresas hoteleras de cinco estrellas que aún conservan su carácter familiar. La fama de la tarta Sacher creció exponencialmente, impulsando al hijo de Franz, Eduard, a fundar en 1876 el Hotel Sacher, estratégicamente ubicado a escasos pasos de donde, 23 años más tarde, se erigiría la majestuosa Ópera de Viena. La icónica tarta se convirtió en un elemento central del menú del hotel, que rápidamente se consolidó como un establecimiento de primer orden, en gran medida gracias a la visión y habilidad de Anna Sacher, la viuda de Eduard. Winkler destaca el extraordinario talento de su predecesora para congregar a personalidades de todos los ámbitos: «Ella sabía cómo reunir a gente de todo el mundo: políticos, gente del sector de la economía, artistas, aristocracia…». Su gestión en un mundo donde las mujeres rara vez lideraban negocios de tal magnitud fue un verdadero logro. Anna Sacher no solo administró el hotel con una hospitalidad inigualable durante casi cuarenta años, sino que también se distinguió por alentar a las jóvenes casadas a "tomar sus propias decisiones, por ejemplo, en lo referente a la moda", según relata Winkler. Tras el fallecimiento de Anna Sacher y la consecuente quiebra del hotel, las familias Gürtler y Siller asumieron la propiedad, procediendo a registrar la marca 'Original Sacher‑Torte'. Esta especialidad consiste en un bizcocho de chocolate suntuoso, cubierto con un glaseado del mismo sabor y adornado con una fina capa de mermelada de albaricoque. Su receta secreta se guarda bajo estricta vigilancia, y actualmente se comercializan cerca de 360.000 unidades anualmente. En 1990, Elisabeth Gürtler tomó las riendas del negocio familiar, y en 2014, la dirección pasó a manos de sus hijos, Alexandra y Georg. El hotel, reconocido por su excelencia, se posicionó en 2025 en el puesto 49 de la prestigiosa lista de los 50 mejores hoteles del mundo elaborada por una editorial británica especializada, siendo el único representante de los países de habla alemana en este ranking global. Para conmemorar su 150 aniversario, el Hotel Sacher ha optado por una celebración que honra su rica historia sin descuidar su conexión con el presente, presentando una agenda que fusiona tradición, arte e innovación. «Vivimos en un mundo muy ‘instagrameable'», comenta Winkler, quien, inspirándose en la histórica relación del Hotel Sacher con el arte y las emergentes formas de comunicación digital, ha decidido embellecer el exterior del hotel con una instalación artística accesible para el público. Dos imponentes y modernas esculturas en forma de "maletas andantes", obra del artista austríaco Erwin Wurm, engalanan la entrada principal, ofreciendo una reflexión poética sobre el "bagaje invisible" que cada persona transporta, forjado por sus orígenes, historia y experiencias. Estas piezas dialogan de manera impactante con la estética clásica de la fachada del hotel, simbolizando una apertura hacia la modernidad y el equilibrio entre lo atemporal y lo contemporáneo. El programa de celebración también incluye el lanzamiento de una serie animada digital que narra la saga del Sacher, con episodios distribuidos en redes sociales, y la producción de un cortometraje híbrido que entrelaza animación y acción real para revivir los momentos cumbre de los 150 años de trayectoria del hotel. Paralelamente, se ha organizado una simbólica 'gira mundial' que invita a huéspedes y admiradores a llevar consigo el emblemático logo de la marca Sacher a diversos destinos, compartiendo sus experiencias en las redes sociales. La conmemoración se verá enriquecida con diversas publicaciones, entre ellas un libro conmemorativo que detalla la historia del hotel y un libro infantil de misterio escrito por el reconocido autor Thomas Brezina. «Tener un hotel así es un gran reto, porque no quieres arruinar lo que hicieron las generaciones anteriores, que trabajaron muy duro», confiesa Alexandra Winkler, enfatizando que el establecimiento es ahora parte integral "del ADN de la ciudad". Con la profunda convicción de que el hotel "es prestado", Winkler subraya la crucial responsabilidad de pensar a largo plazo: "Necesitamos poder transmitirlo a nuestros hijos con el mismo éxito con el que lo heredamos de nuestros padres"





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