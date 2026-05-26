Hospital Mount Sinai y el trato VIP a Jeffrey Epstein

La publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de archivos de Epstein ha revelado cómo un pequeño grupo de personas en Mount Sinai otorgó trato VIP al financiero, incluyendo médicos disponibles a pedido y trato preferencial en atención médica y oportunidades laborales.

CNN — Para el doctor Ira Bleiweiss, un reconocido patólogo especializado en mama que atiende más de mil casos de cáncer de mama en un año típico, el correo electrónico que recibió en julio de 2014 parecía apenas fuera de lo común: la fundadora del Dubin Breast Center del Hospital Mount Sinai , en Manhattan, quería ponerlo en contacto con la hija de una paciente con cáncer de mama para una consulta urgente sobre el caso de su madre.

"Ella recibirá la muestra mañana y puede llevársela. Los dejaré a ustedes dos encargarse de esto a partir de aquí", escribió Eva Andersson-Dubin. Más de una década después, Bleiweiss se sorprendió al enterarse de que su nombre aparecía mencionado varias veces en los archivos de Epstein del Departamento de Justicia. Sin que él lo supiera, la hija de la paciente, Karyna Shuliak, había sido la novia de Jeffrey Epstein en ese momento.

Y Andersson-Dubin, médica y ex Miss Suecia casada con el gestor de fondos de cobertura estadounidense Glenn Dubin, era expareja de Epstein. De izquierda a derecha, Frederic Fekkai, Philip Levine y Patrick Demarchelier. Artículo relacionado Estas son las personas a las que una asistente de larga data de Epstein acusó de abuso sexual En una entrevista reciente con CNN, Bleiweiss dijo que recordaba vagamente que Andersson-Dubin le presentó a la hija de una paciente proveniente de Europa del Este.

Señaló que no sabía nada de los vínculos de Mount Sinai con Epstein mientras trabajaba allí y que quedó impactado al enterarse de ellos años después de que terminara su relación con el hospital.

"La gente literalmente estaba haciendo su trabajo y lo mejor que podía para atender a las personas. ¿Cómo iban a saberlo? No tenían idea", dijo Bleiweiss, quien ahora trabaja en la Universidad de Pensilvania.

El breve e involuntario encuentro de Bleiweiss con un segmento del mundo de Epstein en 2014, años después de que Epstein fuera condenado por solicitar prostitución de una menor, es uno de muchos ejemplos de cómo el delincuente sexual convicto utilizó sus conexiones en Mount Sinai para beneficio personal. La publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de archivos de Epstein en los últimos meses ha dejado al descubierto hasta qué punto un pequeño grupo de personas otorgó trato VIP al financiero en Mount Sinai: médicos disponibles a pedido de Epstein, incluso para consultas a domicilio, y trato preferencial para amigos de Epstein en atención médica y oportunidades laborales.

Las revelaciones representan un momento de ajuste de cuentas para el Hospital Mount Sinai, una prestigiosa institución médica de Nueva York respaldada por las donaciones y la influencia de algunos de los nombres más ricos y poderosos del país. Según informes, el hospital formó un comité para investigar sus vínculos con Epstein, pero públicamente —e incluso dentro de la comunidad de Mount Sinai— ha dicho poco para abordar la controversia.

Mientras tanto, el centro de mama de Mount Sinai, fundado con la donación de los Dubin, todavía lleva su nombre, y algunos de los médicos que brindaron atención médica a Epstein aún trabajan en el hospital. El trato que Mount Sinai dio a Epstein, incluso después de que fuera registrado como delincuente sexual, ofrece una mirada al mundo de la medicina para las élites, donde pacientes ricos y bien conectados pueden pagar para obtener trato preferencial y acceso especial.

También ejemplifica cómo las instituciones que dependen en gran medida de las donaciones y las solicitan de forma constante pueden estar plagadas de conflictos de interés, en los que los donantes y las consideraciones financieras influyen en la toma de decisiones de una institución. Lucia Lee, vicepresidenta de asuntos públicos de Mount Sinai, compartió una declaración de un portavoz que decía: "Las acciones de Epstein son horribles, reprensibles y van directamente en contra de lo que Mount Sinai cree y representa como institución y como profesionales médicos".

El secretario de justicia interino, Todd Blanche, testifica ante una comisión del Senado sobre el presupuesto propuesto por el Departamento de Justicia para 2027 en el Capitolio en Washington.

"Nuestros pacientes siempre serán tratados con el más alto nivel de atención y respeto", dijo el portavoz. "No comentamos sobre la atención clínica brindada a pacientes individuales"





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