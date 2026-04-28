Hospital La Paz Realiza Primera Reconstrucción Mamaria Robótica en España

El Hospital La Paz ha llevado a cabo la primera reconstrucción mamaria en España utilizando tejido abdominal asistida por robot, marcando un hito en la cirugía plástica y ofreciendo una alternativa menos invasiva y con una recuperación más rápida para las pacientes.

El Hospital Universitario La Paz, ubicado en Madrid, ha alcanzado un hito significativo en la cirugía plástica reconstructiva al realizar la primera reconstrucción mamaria en España utilizando tejido abdominal y asistencia robótica.

Este logro posiciona al hospital como un centro de vanguardia en la aplicación de tecnología de punta en este campo especializado. La innovadora técnica, fruto de la colaboración entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General del hospital, combina la vasta experiencia en reconstrucción mamaria con el profundo conocimiento anatómico y la precisión que ofrece el sistema quirúrgico robótico Da Vinci.

El objetivo primordial de esta integración tecnológica es abordar uno de los desafíos más importantes en los procedimientos de reconstrucción mamaria: minimizar los efectos secundarios en el área donante de tejido, específicamente la pared abdominal. La utilización del robot Da Vinci permite una disección mucho más precisa y menos invasiva en comparación con las técnicas tradicionales.

Esta característica se traduce en una serie de beneficios para las pacientes, incluyendo una reducción significativa del dolor postoperatorio, un menor riesgo de complicaciones quirúrgicas, una disminución en la duración de la estancia hospitalaria y una recuperación más rápida y confortable. Según los expertos del Hospital La Paz, la clave del éxito reside en la capacidad del robot para respetar con la máxima precisión las estructuras anatómicas cruciales, como las arterias y venas perforantes, que son responsables de irrigar el tejido transferido desde el abdomen hasta el tórax.

Al preservar estas estructuras vitales, se reduce considerablemente el riesgo de lesiones que podrían comprometer la integridad y la funcionalidad de la pared abdominal. Además, la tecnología robótica permite evitar grandes incisiones en la zona donante, disminuyendo significativamente el peligro de desarrollar hernias o debilidades en la pared abdominal después de la intervención. Este aspecto es particularmente importante, ya que las complicaciones en la zona donante pueden afectar negativamente la calidad de vida de las pacientes a largo plazo.

La reconstrucción mamaria con tejido abdominal es una opción común para mujeres que han sido sometidas a una mastectomía debido al cáncer de mama, y la mejora en la técnica quirúrgica representa un avance significativo en el cuidado de estas pacientes. Si bien la cirugía robótica se ha implementado con éxito en diversas especialidades médicas durante años, como Ginecología, Cirugía General y Urología, su adopción en Cirugía Plástica ha sido más lenta.

Los especialistas del Hospital La Paz, sin embargo, consideran que el robot tiene un potencial considerable para la obtención de tejidos que necesitan ser movilizados de un área del cuerpo a otra. La experiencia del hospital en este campo es notable, realizando con éxito un promedio de 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, la mayoría de las cuales se realizan en pacientes que han sido sometidas a una mastectomía por cáncer de mama.

En estas operaciones complejas, la minimización de las complicaciones en la zona donante es un factor crítico, y la búsqueda de alternativas innovadoras para reducir estos riesgos es una prioridad constante. La reconstrucción mamaria con tejido abdominal es un procedimiento que requiere una planificación meticulosa y una ejecución precisa, y la tecnología robótica ofrece las herramientas necesarias para lograr resultados óptimos.

El Hospital La Paz continúa comprometido con la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas para mejorar la atención y la calidad de vida de sus pacientes. Este avance en la reconstrucción mamaria asistida por robot es un testimonio del compromiso del hospital con la innovación y la excelencia en la atención médica.

La posibilidad de ofrecer a las pacientes una recuperación más rápida, menos dolorosa y con un menor riesgo de complicaciones representa un paso adelante significativo en el tratamiento del cáncer de mama y en la reconstrucción mamaria





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