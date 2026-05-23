Hospital de Torrevieja, Alicante, suffers fire caused by patient smoking near oxygen tank

Investigation into the fire at the hospital in Torrevieja, Alicante, revealed that it was caused by a lit cigarette near an oxygen tank. The incident resulted in two injuries and partial evacuation of the hospital. The fire started on the second floor when the patient, after leaving their room, lit a cigarette in an empty area, causing an explosion. The patient suffered severe burns and was transferred to Valencia, while another person was admitted for smoke inhalation.

Investigación del incendio en el hospital de Torrevieja , Alicante , reveló que fue provocado por un cigarrillo encendido por un paciente cerca de una bombona de oxígeno.

El incidente dejó dos heridos y causó el desalojo parcial del hospital. El fuego comenzó en la segunda planta cuando el paciente, al salir de su habitación, encendió un cigarrillo en una estancia vacía, lo que provocó una explosión. El paciente sufrió quemaduras graves y fue trasladado a Valencia, mientras que otra persona fue ingresada por inhalación de humo





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