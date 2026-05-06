Hosbec impulsa la transformación del turismo valenciano hacia un modelo de valor y calidad

Fede Fuster, presidente de Hosbec, detalla el cambio estratégico del sector hotelero, rechazando la tasa turística y exigiendo mejoras en infraestructuras y control del intrusismo.

El presidente de la patronal hotelera Hosbec , Fede Fuster , ha definido el año 2025 como el periodo de la transformación cualitativa para el sector turístico de la Comunidad Valenciana.

Durante la Asamblea General de la patronal, celebrada en el aeropuerto de Alicante-Elche con la asistencia de doscientos empresarios y diversas autoridades, Fuster enfatizó la necesidad imperativa de transitar desde un modelo basado en la cantidad hacia uno centrado en el valor. Según el líder de Hosbec, el sector ha decidido dejar atrás lo que denominó la dictadura del volumen para abrazar plenamente una cultura del valor, buscando que el crecimiento no se mida únicamente por el número de visitantes, sino por la calidad del gasto y la rentabilidad real de las infraestructuras hoteleras.

Para respaldar esta tesis, se analizaron métricas fundamentales como la tarifa media diaria (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPar). Fuster señaló que, aunque hay avances, la media del RevPar el año pasado se situó ligeramente por debajo de los 74 euros, una cifra que aún permanece inferior a la media nacional y muy distante de los resultados obtenidos en otras comunidades competidoras como las Islas Baleares, Andalucía, Canarias, Cataluña o Madrid.

Esta brecha económica, lejos de ser un desincentivo, es vista por el sector como una oportunidad para demostrar su madurez al adoptar estrategias de crecimiento basadas en el valor añadido. Más allá de las métricas de rentabilidad por habitación, el impacto económico del sector hotelero en la región ha sido extraordinario. Fuster destacó que la creación de empleo de calidad y la inversión sostenida han generado un beneficio tangible para la sociedad.

Uno de los datos más impactantes revelados durante la asamblea fue la recaudación fiscal, que alcanzó los 9.000 millones de euros anuales destinados a las arcas públicas autonómicas, una cifra que representa el doble de lo recaudado en el año 2019. Este incremento demuestra la capacidad del turismo para actuar como motor financiero del Estado del Bienestar en la región.

En términos de volumen, el crecimiento también ha sido positivo, registrando un aumento del 2% en la producción durante 2025, con previsiones muy optimistas para el año en curso que sugieren un incremento del 9,9%. Esta proyección es el doble de la esperada para sus competidores directos, situando la mirada especialmente en las oportunidades de expansión en mercados estratégicos como el Reino Unido y Italia, que siguen siendo pilares fundamentales para el flujo de visitantes internacionales.

En el plano de las reivindicaciones políticas y administrativas, Hosbec ha mantenido una postura firme y tajante contra la implementación de la tasa turística. Fede Fuster argumentó que este impuesto no es la herramienta adecuada para resolver los problemas actuales, ya que no mejora la convivencia entre residentes y turistas, no reduce la saturación de los espacios públicos y tampoco garantiza una mejor financiación de los servicios básicos.

Junto a este rechazo, la patronal ha vuelto a poner sobre la mesa demandas históricas que consideran críticas para la competitividad del destino. Entre ellas destacan la finalización urgente del Corredor Mediterráneo, la creación de una conexión ferroviaria eficiente con el aeropuerto de Alicante, la mejora de la red de carreteras y la optimización de los trenes.

Asimismo, se insistió en la necesidad de modernizar la movilidad de proximidad, integrando de manera efectiva servicios de taxis y plataformas de transporte como Uber o Cabify para facilitar el desplazamiento de los viajeros. En relación con las infraestructuras aéreas, Fuster instó a las autoridades a apostar con más fuerza por el aeropuerto de Castellón, impulsando los vuelos charter, la turoperación y las líneas regulares, sin descuidar la promoción del segmento MICE, centrado en el turismo de negocios, congresos y reuniones, que aporta un valor económico superior al turismo de ocio convencional.

La asamblea también sirvió como espacio para lanzar duras críticas hacia las administraciones locales. Fuster denunció la inacción de muchos ayuntamientos que no ejercen sus competencias en materia de inspección, sanción y recaudación respecto a las viviendas turísticas. Según la patronal, esta falta de control fomenta el intrusismo profesional y alimenta la economía sumergida, creando una competencia desleal frente a los hoteles que cumplen con todas las normativas legales y fiscales.

En un tono más personal y político, el presidente aludió a un presunto plan de la Conselleria de Turismo para interferir en el proceso electoral de Hosbec, previsto para noviembre. Fuster, quien anunció su candidatura para continuar liderando la organización, rechazó cualquier intento de control externo sobre los órganos de gobierno soberanos de la patronal, exigiendo respeto a la autonomía de la entidad.

Para cerrar su intervención, el presidente presentó la hoja de ruta estratégica de Hosbec, estructurada en cinco grandes retos para los próximos años. El primero se centra en la gestión inteligente de la saturación turística para evitar el rechazo social. El segundo busca potenciar los valores locales y la identidad propia de la región como activos diferenciales que atraigan a un turista más consciente y respetuoso.

El tercero se enfoca en la consolidación de un empleo digno y sostenible para los trabajadores del sector. El cuarto pilar es la sostenibilidad medioambiental, esencial para la supervivencia del destino a largo plazo.

Finalmente, el quinto reto es la construcción de una gobernanza público-privada eficiente que permita avanzar coordinadamente hacia un modelo turístico más resiliente, justo y rentable para todos los agentes implicados en la cadena de valor





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