La temporada de fútbol está a punto de terminar y eso es claro indicativo de que empieza a oler a Mundial. La competición deportiva que más mueve se aproxima una vez más y lo hará regresando a su lugar habitual en el calendario, en pleno verano. Y es que recordemos que la última edición se celebró en el invierno occidental, aunque el calor qatarí hiciera que el frío pasara desapercibido. Sea como fuere, el Mundial está de vuelta y con él la ilusión de repetir la gesta que los Casillas, Xabi Alonso, Villa, Iniesta y compañía realizaron en Sudáfrica a las órdenes de Vicente del Bosque. Mucho ha llovido desde entonces y es que, sin ir más lejos, han pasado ya 16 años desde aquel triunfo. Sin embargo, como por aquel entonces, la Selección vuelve a llegar a esta cita como vigente campeona de Europa. Por ello, las expectativas con el equipo de Luis de la Fuente, actual seleccionador, son máximas. Y más teniendo en cuenta que España dispone de algunos de los mejores futbolistas del mundo en sus respectivas posiciones.

Horario y dónde ver online y en directo la Lista de España para el Mundial hoy: convocatoria de Luis de la Fuente El técnico da a conocer los nombres de los elegidos para representar a la Selección en la Copa del Mundo con el objetivo de levantar el título.

Se acerca el, para muchos, momento más esperado del año. La temporada de fútbol está a punto de terminar y eso es claro indicativo de que empieza a oler a Mundial. La competición deportiva que más mueve se aproxima una vez más y lo hará regresando a su lugar habitual en el calendario, en pleno verano. Y es que recordemos que la última edición se celebró en el invierno occidental, aunque el calor qatarí hiciera que el frío pasara desapercibido.

Sea como fuere, el Mundial está de vuelta y con él la ilusión de repetir la gesta que los Casillas, Xabi Alonso, Villa, Iniesta y compañía realizaron en Sudáfrica a las órdenes de Vicente del Bosque. Mucho ha llovido desde entonces y es que, sin ir más lejos, han pasado ya 16 años desde aquel triunfo.

Sin embargo, como por aquel entonces, la Selección vuelve a llegar a esta cita como vigente campeona de Europa. Por ello, las expectativas con el equipo de Luis de la Fuente, actual seleccionador, son máximas. Y más teniendo en cuenta que España dispone de algunos de los mejores futbolistas del mundo en sus respectivas posiciones. Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Zubimendi o Fabián son garantía segura de, al menos, estar peleando de tú a tú con los mejores del planeta.

Maldini da el once de España para el Mundial: «Para ganar necesita que Lamine Yamal esté al 100%» Sin embargo, aún quedan unas semanas para que el balón empiece a rodar en ese México-Sudáfrica que dará el pistoletazo de salida a la Copa del Mundo. Y es que, por ahora solo es momento de ir conociendo la lista de seleccionados por cada combinado.

Tras salir a la luz formaciones como la de Portugal, Brasil o Francia, llega el momento de conocer la convocatoria de Luis de la Fuente, quien deberá resolver todas esas pequeñas dudas que hay en el horizonte. Desde el estado físico de estrellas como Lamine Yamal o Nico Williams al adiós de leyendas como Carvajal o Morata.

Además, hay muchos puestos que presentan dudas y varios candidatos como la portería, el lateral derecho, el centro de la defensa o la medular. Además de las posibles sorpresas que pueda incluir el seleccionador en la convocatoria de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el anuncio va a llegar cargado de novedades.

Y es que no se producirá en la casa de 'La Roja', la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sino que se producirá en el Espacio Movistar del Edificio de Telefónica en Madrid, situado en la calle Gran Vía 28.de la mañana. A partir del mediodía, los agraciados y honrados con representar a España en el próximo Mundial ya sabrán su convocatoria y podrán dejar de hacer planes para el inicio del verano, ya que lo pasarán defendiendo los colores del equipo nacional.

La lista de Luis de la Fuente estará compuesta porque saldrán, salvo sorpresa de última hora, de una prelista de 55 jugadores, seleccionados por el cuerpo técnico durante los últimos meses en base a varios criterios: rendimiento deportivo, trayectoria en la Selección y capacidad de adaptación a la competición. Dicha prelista ya fue entregada hace una semana y, aunque no se hizo pública, sí se han filtrado la mayoría de los nombres presentes en la misma, lo que ha permitido ir perfilando ya muchas cábalas.

Ahora, los jugadores convocados en la Ciudad del Fútbol de las Rozas donde están citados a las 17:00 horas. No obstante, a esa primera cita no solo acudirán los 26 futbolistas elegidos para representar a España en el Mundial, sino también los en la concentración por si hubiera alguna baja de última hora.

Estos deberán estar bajo las órdenes de Luis de la Fuente hasta el partido Posteriormente, la Selección disputará un segundo compromiso amistoso contra en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio. Esta será la última prueba antes del el lunes 15 junio a las 18:00 horas española en Atlanta (Estados Unidos).

Para todos aquellos que estén ansiosos por conocer la decisión final de Luis de la Fuente y de todo su cuerpo técnico y que quieran poder enterarse al instante de quiénes son los convocados, podrán seguir en directo a través de Además, la Federación emite el acto en las redes sociales de la selección española (SeFutbol) y con un streaming en el . Además, el técnico riojano atenderá en rueda de prensa a los medios de comunicación en el mismo céntrico escenario de Madrid





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