Horacio Cartes apoya juicio político contra Santiago Peña en Paraguay

El expresidente Horacio Cartes rompe con su sucesor Santiago Peña al apoyar el juicio político por la crisis del Ueno Bank y el desvío de fondos públicos.

El expresidente paraguayo Horacio Cartes formalizó este jueves su ruptura política con el actual mandatario Santiago Peña. Al aparecer rodeado de aliados en la sede del partido de gobierno, Cartes anunció su respaldo al proceso de juicio político iniciado contra Peña. Esta decisión marca un giro drástico tres años después de impulsar la candidatura del economista a la presidencia de Paraguay.

Crítica pública a la gestión económica

Cartes justificó su postura asegurando que no puede permanecer del lado de lo que él califica como el latrocinio de fondos públicos, privados y de jubilados. Acompañado por el actual vicepresidente Pedro Alliana, el líder político declaró su desvinculación total de las acusaciones de corrupción que cercan al gobierno. Esta intervención pública busca distanciar al expresidente de la crisis financiera que asola al país.

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Origen de la crisis del Ueno Bank

El conflicto estalló el martes cuando el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención del Ueno Bank. La entidad enfrentaba graves problemas de solvencia, con un índice que había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. Este anuncio provocó la congelación de los ahorros y las inversiones de miles de clientes, generando un pánico generalizado en el sector financiero paraguayo.

Vínculos políticos y financieros

La trayectoria de Santiago Peña está estrechamente ligada a los entornos financieros de Paraguay y Estados Unidos. Se graduó en la Universidad Católica de Asunción y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Su carrera incluyó un paso destacado por el Fondo Monetario Internacional y décadas en el Banco Central, donde dirigió la relación del organismo con países africanos antes de ingresar al gobierno.

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Conflicto de intereses y dimisiones

Los vínculos de Peña con el banco intervenido han generado sospechas de conflicto de intereses. Anteriormente, Peña formó parte del directorio de Banco Basa, entidad vinculada al Grupo Cartes, y apareció como accionista de Ueno Holding, propietaria del Ueno Bank. Además, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien presidía Financiera Ueno antes de asumir su cargo en 2023, dimitió a raíz de la controversia.

Consecuencias políticas para el gobierno

La oposición acusa al presidente de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades. El escándalo involucra la gestión de unos US$850 millones en fondos públicos, recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones. La negativa inicial del Congreso a aceptar la renuncia de Peña ha acelerado los trámites del juicio político, amenazando la estabilidad del partido Colorado desde 1947.