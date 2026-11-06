Homenaje al magistrado José María Lidón en Bilbao tras 25 años del asesinato por ETA

Familiares y autoridades vascas rinden homenaje a José María Lidón en Bilbao. Se reclama preservar la memoria de las víctimas del terrorismo tras 25 años del asesinato.

Familiares, representantes institucionales y autoridades judiciales se han congregado en Bilbao para rendir un solemne homenaje a José María Lidón, el magistrado, jurista y profesor universitario asesinado por ETA el 7 de noviembre de 2001. El acto ha servido como un punto de encuentro para reafirmar la importancia de preservar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y denunciar la profunda injusticia cometida contra esta figura destacada del ámbito judicial vasco.

Presencia institucional en el acto de homenaje

La ceremonia contó con la asistencia de múltiples representantes del ámbito institucional y judicial. Entre los asistentes se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, junto a la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán. También participaron el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

Also read José Mourinho, sobre Vinícius: 'Nunca voy a perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador'

La representación política estuvo completa con la presencia del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la presidenta de las Juntas Generales. Además, asistieron la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Jiménez, y familiares directos de José María Lidón, incluyendo a sus hijos, Jordi e Iñigo Lidón, junto a sus parejas. La ceremonia inició con una ofrenda floral en recuerdo del magistrado, marcando el inicio de un acto emotivo y cargado de significancia histórica.

Reivindicación de la memoria y el legado judicial

Durante la intervención, Jordi Lidón solicitó expresamente que la memoria de su padre no cayera en el olvido. Destacó que el asesinato de José María Lidón representó una profunda injusticia y una vida truncada sin sentido. Su hijo subrayó que, aunque la vida fue arrebatada prematuramente, la huella dejada por el magistrado es profunda y eterna. Este legado se extiende a su rol como padre, marido, suegro, amigo, juez y vecino.

Advertisement

Para cerrar su intervención, Jordi Lidón leyó el poema 'Hablemos de ti' de Miquel Marti i Pol. Invitó a todos los presentes a honrar la memoria de José María Lidón manteniendo un recuerdo vivo de su persona y de su lucha por la legalidad democrática. El objetivo es asegurar que la figura del magistrado no se diluya con el paso del tiempo.

Análisis del impacto y posturas sobre la clausura de ETA

El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, utilizó su discurso para reafirmar el compromiso institucional con la memoria de las víctimas. A veinticinco años del asesinato, Subijana afirmó que se sigue reivindicando la memoria de José María Lidón como la forma de expresar el dolor personal e institucional. Considera que olvidar el pasado equivale a permitir que no haya justicia asentada sobre la historia.

Subijana también insistió en la necesidad de que lo ocurrido no se destierre al olvido sin una clausura definitiva e irreversible de ETA en la historia. Añadió que este cierre requiere de manera inexcusable la deslegitimación expresa de la organización terrorista y de los valores totalitarios que sustentaron su presencia. Esta postura refuerza la línea de las instituciones vascas sobre la paz y la democracia.

La fiscal superior Carmen Adán subrayó la necesidad de reiterar que José María Lidón fue un símbolo de la lucha por la convivencia pacífica. Por su parte, la vocal del CGPJ Pilar Jiménez advirtió que con su asesinato perdió toda la sociedad a alguien que defendía la libertad. Señaló que las generaciones actuales pueden vivir en la calle con total libertad gracias al sacrificio de Lidón y otros like él.

Advertisement

Compromiso universitario y social contra el olvido

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, reivindicó la memoria de José María Lidón como un deber ético de las instituciones y la sociedad. Subrayó que preservar el recuerdo de las víctimas es esencial para transmitir a los jóvenes el significado de la violencia terrorista. San José afirmó que recordar no significa reabrir heridas, sino impedir que el tiempo diluya el significado de los hechos ocurridos.

Juan José Etxeberria, rector de la Universidad de Deusto, señaló que el asesinato fue también una agresión contra los valores que Lidón encarnaba como académico y educador. Reafirmó el compromiso de la universidad con la verdad, la justicia y la memoria de todas las víctimas del terrorismo. El acto cerró con un llamado a mantener vivo el legado de Lidón en la formación de futuros ciudadanos comprometidos con los derechos humanos.