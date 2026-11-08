Homenaje a Maricarmen Abascal: Vecinos y políticos exigen fin a la especulación inmobiliaria en Madrid

Vecinos, políticos y familiares rinden homenaje a Maricarmen Abascal, muerta tras su desahucio. El acto en Madrid denuncia el modelo inmobiliario y prepara la huelga del 11 de noviembre.

Un emotivo acto de solidaridad vecinal reunió a decenas de personas en el barrio de Retiro de Madrid para honrar la memoria de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón. La ciudadana falleció catorce días después de sufrir un desahucio de su domicilio en la calle Sainz de Baranda, número 46, donde residía la mayor parte de su vida. El evento, celebrado este sábado, sirvió como punto de encuentro para denunciar las condiciones del mercado inmobiliario actual y exigir garantías de derecho a la vivienda.

Detalles del desahucio y fallecimiento de Maricarmen

Maricarmen Abascal sufrió un desalojo forzado el 23 de septiembre de su vivienda, un episodio que marcó el inicio del final de su vida en el lugar que consideraba su hogar. Tras ser trasladada a centros médicos, su estado de salud se deterioró rápidamente hasta causar su fallecimiento el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón. Su primo, Vicente Losada, participó activamente en el homenaje para recordar la lucha desesperada de su familiar. Losada destacó que la anciana, a sus 87 años, se vio obligada a enfrentar una batalla legal y física por lo único que le quedaba: su refugio personal. La familia y los vecinos coinciden en que este trágico desenlace no fue un accidente aislado, sino el resultado de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre la dignidad humana.

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Posiciones de organizaciones vecinales y familiares

El acto estuvo organizado por el Sindicato de Inquilinas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Retiro Norte. Vicente Losada, primo de la fallecida, lanzó una crítica directa al modelo actual de gestión de vivienda. Señaló que Maricarmen no fue víctima de la casualidad, sino del daño colateral de un sistema cruel que coloca los balances de los fondos de inversión y la especulación por encima de la vida de las personas. Losada exigió la creación de una normativa que impida la actuación de estos fondos en servicios esenciales, afirmando que la vivienda debe reconocerse como un derecho fundamental y no como una mercancía sujeta a las fluctuaciones del mercado bursátil.

Mari Ángeles Rodríguez, presidenta de la Asociación Vecinal Retiro Norte, también intervino para describir el clima de tensión que rodeó los últimos meses de vida de Abascal. Rodríguez afirmó que el día del desalojo, la policía acudió con más de 30 furgones, mostrando una fuerza desproporcionada para una situación de vulnerabilidad extrema. La vecina aseguró que este desenlace trágico se podía haber evitado con medidas adecuadas, defendiendo firmemente el derecho de los ciudadanos a vivir, envejecer y morir en sus propios hogares y barrios. Su testimonio refuerza la idea de que la asistencia institucional fue insuficiente para proteger a una persona mayor en riesgo de exclusión.

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Impacto social y próximo paso: Huelga general del 11 de noviembre

La movilización también contó con la presencia de otras vecinas afectadas por la crisis de vivienda, como Julita Hernández, quien trazó la biografía de Abascal desde que llegó al barrio a los 17 años. Hernández explicó cómo la venta de bloques enteros a inversionistas ha transformado la zona en viviendas de lujo o pisos turísticos, desplazando a la población original. Por su parte, Paca Blanco, una vecina con una orden de desahucio fijada para el 30 de noviembre, utilizó el escenario para alertar sobre la precariedad actual. Aunque le comunicaron la suspensión de su lanzamiento por dos meses, Blanco advirtió que la lucha continúa y que se verán en las calles cuando llegue la fecha.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, estuvieron presentes entre los asistentes para mostrar su apoyo. Ambas exigieron que no haya "ni una Maricarmen más", un lema recurrente en las pancartas del acto. Sabina Carrá, presidenta del Sindicato de Inquilinas, declaró que la rabia generada por la muerte de Abascal se ha transformado en organización política. Anunció que el miércoles siguiente se paralizará todo el funcionamiento urbano para exigir cambios estructurales, en alusión a la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, instó a que esta huelga sea un éxito rotundo como el mejor homenaje póstumo, pidiendo además que las elecciones del 29 de noviembre eviten la formación de un congreso de derechas que pueda anular las conquistas sociales obtenidas en las calles.