Homely Capital prepara el salto a Bolsa con una Socimi de apartamentos turísticos

La firma de inversión Homely Capital lanza una Socimi enfocada en apartamentos turísticos, con el objetivo de invertir 120 millones en edificios con licencias blindadas y expandirse internacionalmente.

Homely Capital , la firma de inversión fundada en 2017 por Amadeo Navarro y Víctor García, se encuentra en las etapas finales para lanzar al mercado bursátil una Socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria ) cuyo enfoque principal serán los apartamentos turísticos . El ambicioso objetivo de esta iniciativa es consolidar una cartera de edificios estratégicos, priorizando aquellos que cuenten con licencias de uso turístico blindadas y estables. La inversión total proyectada para esta cartera se estima en torno a los 120 millones de euros.

El primer inmueble que conformará el patrimonio de esta nueva Socimi es un edificio recientemente adquirido a Grupo Impar. Este activo está ubicado en una zona privilegiada de Madrid, concretamente en el número 15 de la calle Doctor Cortezo, muy cerca de la emblemática plaza de Tirso de Molina. Esta área no es desconocida para Homely Capital, ya que la empresa ya posee otro edificio en el número 20 de la mencionada plaza. En este último inmueble, la compañía tiene previsto desarrollar un hotel boutique de 54 habitaciones, según han detallado los fundadores de la empresa a este medio.

El proceso de adquisición y posterior rehabilitación de este primer edificio, que se extenderá a lo largo de 18 meses, servirá como piedra angular y modelo a seguir para la estrategia general de la Socimi. El edificio de Doctor Cortezo albergará un total de 32 apartamentos turísticos y dos locales comerciales, con una inversión total asignada de 18,5 millones de euros. Más allá de este activo inicial, Homely Capital ha identificado un pipeline sólido que suma aproximadamente 380 unidades adicionales.

La meta es alcanzar un total de 400 apartamentos distribuidos en unos 25 edificios repartidos por cerca de diez ciudades europeas para el año 2028. La compañía está evaluando la posibilidad de integrar en esta nueva Socimi los activos que ya han sido desarrollados a través de tres vehículos de inversión anteriores lanzados por Homely Capital. Estos vehículos previos acumulan un total de 170 unidades ubicadas en ciudades españolas como Córdoba, Sevilla, Alicante, Málaga y Menorca.

Un componente clave de la estrategia de expansión de la Socimi es su proyección internacional. Se prevé que aproximadamente el 20% de la cartera esté invertido en ciudades europeas de referencia como Lisboa y Roma. El 80% restante de la cartera se concentrará en ubicaciones españolas de alto potencial, incluyendo Madrid, Andalucía, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Amadeo Navarro, uno de los fundadores, destacó la capacidad de Homely Capital para anticiparse a los cambios regulatorios. Hace ya cinco años, la empresa decidió enfocarse en la adquisición de edificios completos con licencia para apartamentos turísticos (AT) a través de su primer vehículo de inversión. Esta estrategia resultó ser sumamente exitosa, generando revalorizaciones en los inmuebles que oscilaron entre el 30% y el 50%, lo que impulsó la creación de un segundo y un tercer vehículo de inversión.

La Socimi se distinguirá por su enfoque en edificios situados en localizaciones céntricas y que posean licencias 'blindadas', es decir, estables y difíciles de revocar. La estrategia contempla la reforma integral de estos inmuebles para, posteriormente, vender la totalidad de la cartera una vez que esté generando rentabilidad a grandes fondos de inversión. El objetivo fundamental es migrar de un modelo de inversión tipo 'club deal', que involucra a un grupo reducido de inversores, hacia el mercado institucional, buscando capital procedente de family offices y fondos de inversión con aportaciones de aproximadamente tres millones de euros cada uno.

La expectativa de rentabilidad se sitúa por encima del 8%, un objetivo ambicioso que se apoyará en el potencial de crecimiento de las rentas y en la apreciación del valor de los edificios tras su transformación y puesta en operación. La meta final es desinvertir la cartera completa en un plazo de cuatro a cinco años, obteniendo un valor de venta cercano a los 200 millones de euros, lo que ofrecerá una atractiva salida a los inversores.

La reciente implementación del código registral único, obligatorio en España desde julio de 2025 para operar legalmente, exige un identificador único y una licencia específica para los apartamentos turísticos, un requisito que cada vez es más difícil de obtener. Esta normativa ha llevado a la eliminación de 85.000 pisos turísticos y se estima que otros 200.000 se encuentran en situación de ilegalidad, lo que representa casi el 40% de la oferta total en el país, en un momento en que el sector turístico atraviesa su mejor etapa histórica.

El modelo de negocio de Homely Capital se caracteriza por ofrecer un servicio integral que abarca toda la cadena de valor del negocio inmobiliario y turístico. Esto incluye desde la identificación y adquisición de activos inmobiliarios hasta su completa transformación, gestión operativa y explotación comercial. Según Amadeo Navarro, esta aproximación holística permite optimizar los procesos internos, mejorar la rentabilidad de las inversiones y minimizar los riesgos inherentes al sector.

El resultado es la conversión de edificios con potencial en activos sólidos, profesionalizados y escalables, perfectamente preparados para su incursión en el mercado institucional. La compañía se especializa en la compra de activos inmobiliarios obsoletos a los que añade un valor considerable mediante labores de rehabilitación, la obtención de las licencias pertinentes y su posterior explotación en régimen de alquiler turístico. El objetivo último es la venta de carteras de inmuebles ya rentables.

Para la gestión operativa de sus activos, tanto propios como de terceros, el grupo cuenta con Templa Stays. Esta gestora opera actualmente en Sevilla, Córdoba, Menorca y Madrid, y tiene planes de expansión a Mallorca y Valencia. Adicionalmente, Homely Capital incursiona en el modelo de 'flipping' inmobiliario, que consiste en la compra de viviendas para su reforma y posterior venta. Sin embargo, su enfoque actual está dirigido a la adquisición de edificios completos, una estrategia que maximiza la rentabilidad y escala el negocio.





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