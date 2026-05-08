Hombres G estrena su documental 'Los mejores años de nuestra vida' en Madrid

La banda española Hombres G presenta su esperado documental en el Cine Capitol de Madrid, repasando cuatro décadas de trayectoria con material inédito y testimonios exclusivos. El estreno reunió a celebridades y fans en una noche llena de emoción y nostalgia.

Los mejores años de nuestra vida, la esperada película documental de Hombres G , se estrenó anoche en el Cine Capitol de Madrid ante un público entregado.

David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina asistieron a la premiere acompañados de sus respectivas familias para dar el pistoletazo al filme, que llega hoy, 8 de mayo, a los cines de toda España. Después de más de cuatro décadas, la cinta muestra su evolución desde los años 80 hasta el momento actual, demostrando que siguen siendo incombustibles.

Con material inédito y testimonios exclusivos, el documental revela momentos nunca antes contados que reflejan la esencia y el legado de una banda de cuatro amigos que sigue uniendo generaciones. La película, dirigida por el cineasta Javier Fesser, combina imágenes de archivo, entrevistas íntimas y escenas grabadas en directo durante su reciente gira de despedida, ofreciendo una mirada profunda a la trayectoria de una de las bandas más icónicas del pop español.

Los fans, que han seguido a Hombres G desde sus inicios, se emocionaron al ver cómo el grupo ha mantenido su esencia a lo largo de los años, a pesar de los cambios en la industria musical. El documental también explora los desafíos personales y profesionales que han enfrentado los miembros de la banda, así como su impacto en la cultura popular española. Fueron muchos los invitados que no quisieron perderse el estreno.

El humorista Juan y Medio, quien fuera ex road manager de Hombres G; el presentador Ion Aramendi, con su mujer, María Amores; la cantante Soraya Arnelas y su marido, Miguel Ángel Herrera; el presentador de televisión Jota Abril con su mujer Sara y su hija; la banda La La Love You; y la cantante Samanta Gilabert, entre muchos otros, no se quisieron perder la cinta, atraídos por el material inédito del grupo y las anécdotas hasta ahora nunca contadas de la banda.

La alfombra roja estuvo llena de emoción y nostalgia, con los asistentes compartiendo sus recuerdos más entrañables vinculados a la música de Hombres G. El documental ha generado gran expectación no solo por su contenido exclusivo, sino también por la forma en que rinde homenaje a una era dorada del pop español, recordando a los espectadores por qué esta banda sigue siendo relevante décadas después de su debut





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