Hombre que murió atropellado por un avión en Denver corrió intencionalmente hacia la pista

Michael Mott, de 41 años, ingresó a la pista sin autorización cerca de la medianoche del viernes y las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a Mott al caminar hacia el centro de la pista justo cuando el avión iba a despegar. El choque provocó un 'breve incendio' del motor del avión que fue 'rápidamente extinguido' por el Departamento de Bomberos de la ciudad.

El hombre que murió atropellado por un avión que despegaba en una pista del aeropuerto de Denver ( Colorado ) el pasado viernes corrió intencionalmente hacia la pista con el fin de quitarse la vida, según informaron autoridades este martes.

En una conferencia de prensa, las autoridades de Denver identificaron a Michael Mott, de 41 años, como la persona que se lanzó contra un Airbus A321 de la aerolínea Frontier que se dirigía a Los Ángeles. El jefe del Departamento Forense de Denver, Sterling McLaren, dijo que Mott murió a causa de múltiples lesiones contusas y cortantes y clasificó su muerte como un suicidio





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Denver Colorado Frontier Airlines Airbus A321 Suicide Crash Fire Airport Passenger Transportation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El hombre acusado de atentar contra Trump en la cena de corresponsales se declara 'no culpable'Además del cargo de intento de asesinato, Allen también está acusado de agredir a un agente federal con un arma mortal y de otros dos cargos relacionados con armas de fuego. Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 29 de junio

Read more »

Hospitalizado un hombre en Granada tras recibir una paliza por llevar una camiseta antifascistaLa Policía Nacional investiga la agresión ocurrida en el centro de la ciudad mientras la víctima permanece ingresada y pendiente de una operación.

Read more »

Aéreo de Frontier Airlines accidenta a un hombre en pista estadounidenseEl accidente tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, en Estados Unidos.

Read more »

Un hombre descubre una vaina de espada de oro y 1.500 años de antigüedad mientras paseaLos hechos han ocurrido en la localidad noruega de Austrått

Read more »