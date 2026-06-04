Hombre investigado por asesinar a su pareja sentimental en Callosa de Segura

Un hombre de 48 años ha sido investigado por asesinar a su pareja sentimental, Patricia, en el domicilio en común de Callosa de Segura, en Alicante. La víctima era su pareja sentimental y el asesinato fue cometido el pasado martes en una discusión en la vivienda. El hombre queda investigado por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer. La comunidad se ha unido para mostrar su condena a este crimen machista y su apoyo a la víctima y su familia.

El hombre, de 48 años, presuntamente estranguló a la mujer en el domicilio común. La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante) ha acordado llevar a cabo una investigación en la causa abierta por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, sin perjuicio de ulterior calificación, conforme ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El asesinato fue cometido el pasado martes en el domicilio en común situado en una primera altura del número 1 de la calle León Marco Praes tras una discusión en la vivienda de Callosa de Segura donde al parecer convivían ambos. El hombre queda investigado por estos delitos y ha pasado esta mañana a disposición judicial en los juzgados de Orihuela. La víctima, Patricia, era su pareja sentimental.

En este contexto, se hace necesario recordar que el número de mujeres asesinadas en España este año por violencia de género ha ascendido a 23, y a 1.364 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. Es importante destacar que en una situación de emergencia, se puede llamar al 016, un número de atención a víctimas gratuito y no deja huella en la factura, o enviar un correo a 016-online@igualdad.gob.es.

La Policía cuenta con la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización, lo que permite una respuesta rápida en caso de emergencia. La comunidad se ha unido para mostrar su condena a este crimen machista y su apoyo a la víctima y su familia, con un minuto de silencio ante las puertas del ayuntamiento de Callosa de Segura, en Alicante.

Esta tragedia no debe quedar en la impunidad y es importante que se investigue a fondo para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. La sociedad debe unirse para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres que sufren este tipo de agresiones





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