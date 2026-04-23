Holanda se prepara para celebrar el Día del Rey y el cumpleaños del Rey Guillermo Alejandro

El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos cumple 59 años y Holanda celebra el Día del Rey con un concierto en Dokkum, Frisia, y un emotivo aniversario personal para la pareja real.

El próximo lunes, 27 de abril, los Países Bajos se preparan para celebrar el Día del Rey, una festividad nacional que coincide con el 59º cumpleaños de su Majestad el Rey Guillermo Alejandro .

La celebración, cargada de tradición y simbolismo, se anticipa con una serie de eventos, entre los que destaca el concierto anual del Día del Rey, una cita ineludible en el calendario real holandés. Este año, la localidad de Dokkum, en la provincia de Frisia, ha sido elegida como sede de este evento previo a la gran fiesta, marcando un homenaje a la rica cultura y el idioma frisón, una lengua germánica con profundas raíces en la región y hablada por alrededor de medio millón de personas.

La elección de Dokkum no es casual; representa un reconocimiento al sentimiento de pertenencia y a la identidad local, valores que resuenan profundamente con la familia real. El concierto, cuyo lema es 'Hogar', busca celebrar la calidez y la seguridad que se encuentran en las conexiones con la tierra, la lengua y la comunidad.

La presencia del Rey Guillermo Alejandro, la Reina Máxima y la Princesa Beatriz en Dokkum subraya la importancia de esta celebración para la monarquía y su compromiso con las diversas regiones de los Países Bajos. La Reina Máxima, conocida por su elegancia y estilo impecable, fue el centro de atención durante el concierto, luciendo un conjunto deslumbrante de pantalones anchos de lentejuelas en tonos negro y verde, diseñados por su marca favorita, Natan, complementados con una sofisticada blusa de terciopelo negro adornada con un exquisito broche de diamantes con forma de helecho.

A pesar de un fuerte viento que desafió su peinado, la Reina Máxima demostró su gracia y buen humor, superando el contratiempo con una sonrisa radiante que capturó la atención de los presentes y generó imágenes memorables. Este concierto del Día del Rey tiene una larga historia, iniciada en 1985 por la Reina Beatriz y el Príncipe Claus, quienes lo concibieron como una forma de felicitar al entonces Príncipe Guillermo Alejandro por su cumpleaños y de honrar a los organizadores del Día del Rey.

Originalmente celebrado en el Palacio de Noordeinde en La Haya, el concierto adquirió un carácter itinerante en 2013, tras la ascensión al trono del Rey Guillermo Alejandro, trasladándose a la localidad donde la familia real celebra el Día del Rey. La tradición continúa, fortaleciendo el vínculo entre la monarquía y el pueblo holandés.

Se espera que el lunes, Dokkum se vista de gala para recibir a la familia real, con la posible presencia de las princesas Amalia, Ariadne y Alexia, quienes podrían interrumpir sus estudios y actividades para unirse a las celebraciones. Más allá de la celebración pública, el 27 de abril también tiene un significado especial para el Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima a nivel personal, ya que marca el 27º aniversario del día en que se conocieron.

Su historia de amor comenzó de manera fortuita en la Feria de Abril de Sevilla, gracias a una amiga en común que los presentó en una caseta. El encuentro fortuito cambió sus vidas para siempre, llevando a la argentina, entonces ejecutiva en Nueva York, a convertirse en Reina de los Países Bajos.

En 2019, la pareja real regresó a Sevilla para revivir aquel momento mágico junto a sus hijas, reafirmando el vínculo que los une y el impacto transformador de aquel encuentro. El Día del Rey no es solo una celebración de la monarquía, sino también un homenaje a la cultura, la identidad y los valores que definen a los Países Bajos.

Es un momento para que el pueblo holandés se una en la alegría y el orgullo, celebrando su historia, su diversidad y su futuro. La elección de Dokkum como sede del concierto subraya la importancia de las regiones y las lenguas minoritarias, mientras que la presencia de la familia real refuerza su compromiso con la unidad y la inclusión.

El Día del Rey es, en definitiva, una expresión de la identidad nacional holandesa y un símbolo de esperanza y prosperidad para el futuro





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