HOKA lanza las Clifton PRO: la evolución definitiva en calzado de entrenamiento de alto rendimiento

HOKA presenta las nuevas Clifton PRO, equipadas con la innovadora tecnología PROGLIDE+ para ofrecer una pisada más fluida, eficiente y rápida a los corredores más exigentes.

HOKA ha dado un salto cualitativo en la industria del calzado deportivo con la presentación de las Clifton PRO, un modelo que no solo expande la familia Clifton, sino que redefine lo que un corredor puede esperar de una zapatilla de entrenamiento diario.

Desde que la línea Clifton hiciera su debut en el año 2014, la marca logró transformar la percepción del running al demostrar que era posible combinar una amortiguación máxima con una ligereza sorprendente y una reactividad excepcional. Aquello que comenzó como una propuesta disruptiva se consolidó rápidamente como una de las franquicias más emblemáticas y respetadas a nivel global, convirtiéndose en el estándar de oro para miles de atletas que buscan proteger sus articulaciones sin renunciar a la velocidad.

Las Clifton PRO llegan ahora para elevar este legado, posicionándose como la versión más dinámica y avanzada desarrollada por HOKA hasta la fecha, diseñadas específicamente para aquellos corredores que no se conforman con mantener su ritmo, sino que buscan evolucionar constantemente en cada kilómetro recorrido. El núcleo de esta innovación reside en la implementación de la revolucionaria tecnología PROGLIDE+.

Este sistema de última generación no es una simple mejora, sino una reingeniería completa que fusiona una espuma SCF de alta resistencia con una geometría MetaRocker mucho más agresiva que en versiones anteriores. El objetivo primordial de esta combinación es optimizar la transición del pie durante la zancada, eliminando fricciones innecesarias y permitiendo que el corredor fluya de manera más natural y eficiente.

Gracias a esta arquitectura, el impacto se absorbe de forma inteligente y se transforma en una propulsión hacia adelante, reduciendo significativamente el esfuerzo percibido y permitiendo mantener ritmos constantes durante periodos prolongados. Esta sensación de control y dinamismo es lo que diferencia a las Clifton PRO de cualquier otra zapatilla de entrenamiento, ya que logra un equilibrio casi perfecto entre la suavidad característica de la marca y la agresividad necesaria para alcanzar nuevas marcas personales.

En cuanto a la construcción y los materiales, HOKA ha puesto especial énfasis en la durabilidad y la ergonomía para soportar las exigencias de los entrenamientos de alto volumen. El upper está fabricado con una malla técnica de ingeniería avanzada que garantiza una transpirabilidad superior, manteniendo el pie fresco y seco independientemente de la intensidad de la sesión.

Además, se ha rediseñado el collar del tobillo para ofrecer un ajuste más cómodo y seguro, evitando rozaduras en los rodajes más largos. La suela ha sido reconfigurada para asegurar que las transiciones sean aún más fluidas, mientras que la inclusión de detalles reflectantes añade una capa esencial de seguridad para aquellos atletas que prefieren entrenar en condiciones de baja visibilidad, ya sea al amanecer o al anochecer.

Cada detalle ha sido pensado para que el corredor pueda concentrarse únicamente en su rendimiento, confiando en que el equipo que calza es capaz de resistir semanas de alta carga sin perder sus propiedades mecánicas. La visión detrás de este lanzamiento ha sido liderada por figuras clave de la compañía, como Colin Ingram, Vicepresidente Global de Calzado de HOKA, quien ha destacado que el objetivo era tomar la base de confianza que ya generaba la Clifton original y llevarla un paso más allá para los atletas que persiguen el progreso incansablemente.

Según Ingram, el sistema PROGLIDE+ es la herramienta que permite a los corredores más exigentes obtener esa ventaja competitiva necesaria para superar sus propios hitos carrera tras carrera. Este enfoque en la optimización del rendimiento convierte a las Clifton PRO en el aliado ideal para sesiones de volumen, rodajes exigentes o preparaciones para maratones.

Actualmente, este modelo ya se encuentra disponible en el mercado ibérico, llegando a tiendas especializadas en España y Portugal, así como a puntos de venta seleccionados y la plataforma online de El Corte Inglés, marcando así el inicio de una nueva era en el entrenamiento de alto rendimiento





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HOKA Clifton PRO PROGLIDE+ Running Calzado Deportivo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Audi lanza la tercera generación del Q7: un SUV prémium con corazón diésel y etiqueta ECOOnce años después del lanzamiento del Audi Q7 de segunda generación, el fabricante alemán de automóviles prémium ha lanzado al mercado la tercera entrega de su exitoso SUV...

Read more »

España lanza una estrategia para combatir el aumento de infecciones de transmisión sexualEl gobierno español presentó una estrategia que incluye una inversión de más de nueve millones de euros en preservativos para jóvenes a partir de 2027, mejoras en la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria y garantía de acceso a servicios sanitarios. El aumento de diagnósticos se atribuye a cambios de comportamiento y a una mejor vigilancia.

Read more »

Ronaldinho lanza 'Camisa 10', su primer álbum musical con 59 canciones y colaboraciones internacionalesEl exfutbolista brasileño Ronaldinho lanzó su primer álbum titulado 'Camisa 10', un proyecto con dos volúmenes y 59 canciones que incluye colaboraciones de 44 artistas de 18 países. El disco, que mezcla ritmos como reggaetón, pop latino y afrobeats, cuenta con participaciones de Sean Paul, Pitbull y otros. Ronaldinho celebró el lanzamiento en Instagram agradeciendo a todos los involucrados.

Read more »

Probamos un aire acondicionado portátil en miniatura: ¿puede salvarte del calor del verano?Sony ha lanzado el Reon Pocket Pro Plus, un dispositivo térmico de bolsillo que hemos puesto a prueba durante quince días

Read more »