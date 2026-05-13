La situación de Carlos y otros muchos ciudadanos y ciudadanas en España ilustra cómo un simple golpe de mala suerte y unas adversas circunstancias pueden empujar a la calle a aquellos que consideran que habían logrado salir de un ciclo de pobreza extrema o de situación de calle, pero que ahora Celiac Hagba_cardo el acceso al alojamiento y al alquiler de vivienda

Aunque el estereotipo diga lo contrario, para verse en la calle no hace falta ser alcohólico, drogadicto o venir de una pobreza extrema. Basta con un golpe de mala suerte y unas circunstancias adversas para que, en un mercado inmobiliario cada vez más tenso, tener una casa o pagar el alquiler deje de estar al alcance de muchos.

'Yo me vi en una situación complicada, solo y sin redes familiares a las que poder volver', confiesa Carlos, que tiene 35 años y ha pasado el último mes en un centro temporal para personas sin hogar. Después de días complicados, ha encontrado trabajo como ayudante de pintor.

'Cuando no tienes casa, tampoco hay donde ducharte o asearte antes de una entrevista, por ejemplo. Y entonces, todo empeora', explica desde la habitación compartida donde ahora pasa las noches





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