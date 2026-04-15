Hogan Lovells y Cadwalader Sellan Megafusión para Crear el Quinto Mayor Bufete del Mundo

La aprobación de la fusión entre Hogan Lovells y Cadwalader, Wickersham and Taft dará lugar al quinto despacho legal más grande a nivel global, fortaleciendo su presencia en sectores regulados y mercados de capitales a partir del 1 de julio.

El sector legal global ha recibido la aprobación de una monumental fusión que redefinirá el panorama de la abogacía internacional. Socios de Hogan Lovells , una firma con presencia consolidada en España desde 2004, y de Cadwalader , Wickersham and Taft, una institución con profundas raíces en Wall Street, han votado a favor de su unión. Esta combinación estratégica dará origen al quinto bufete de abogados más grande del mundo por ingresos anuales, proyectando cifras superiores a los 3.

600 millones de dólares (más de 3.000 millones de euros) según los datos del último ejercicio fiscal. La sinergia entre ambas entidades busca potenciar sus fortalezas complementarias. Hogan Lovells aportará su reconocida experiencia en sectores altamente regulados, destacando en áreas cruciales como derecho mercantil, fusiones y adquisiciones (M&A), regulación, propiedad intelectual y la resolución de litigios y otros conflictos. Por su parte, Cadwalader aportará su vasta trayectoria y especialización en financiación, productos estructurados y mercados de capitales. El flamante despacho, que operará bajo el nombre de Hogan Lovells Cadwalader, tiene previsto su lanzamiento oficial el próximo 1 de julio. Se espera que la firma cuente con una plantilla global de aproximadamente 3.100 abogados, distribuidos estratégicamente en sus oficinas de América, Europa, Oriente Medio, África y la región de Asia-Pacífico. Geográficamente, la firma resultante se posicionará con fuerza, convirtiéndose en el segundo despacho más importante de Washington DC, figurando entre los diez mayores de Londres y consolidándose como uno de los veinticinco principales en Nueva York. Esta operación se enmarca en una oleada de grandes fusiones que están reconfigurando el sector legal a nivel mundial. En los últimos dos años, hemos sido testigos de diversas uniones significativas, como la de Allen and Overy con Shearman and Sterling, Herbert Smith Freehills con Kramer Levin, y Ashurst con Perkins Coie, todas ellas contribuyendo a un nuevo mapa de la abogacía global. Hogan Lovells, que nació en 2010 de la fusión transatlántica entre las firmas estadounidense Hogan and Hartson y la británica Lovells, verá su capacidad multiplicada por seis en términos de número de abogados y oficinas con la incorporación de Cadwalader. El acuerdo contempla que Miguel Zaldivar, actual consejero delegado mundial de Hogan Lovells, asuma la dirección ejecutiva global del nuevo despacho. Una característica distintiva de Hogan Lovells Cadwalader será su operativa a través de cinco sedes principales, estratégicamente ubicadas en Washington DC, Nueva York, Londres, Alemania y la importante región que agrupa a Francia, Italia y España, consolidando así una presencia global robusta y diversificada. Esta consolidación subraya la búsqueda de las grandes firmas por expandir su alcance, optimizar recursos y ofrecer un servicio más integral y especializado a sus clientes en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. La integración de la experiencia de Cadwalader en finanzas y mercados de capitales con las capacidades de Hogan Lovells en áreas reguladas promete crear un competidor formidable en la arena legal internacional, capaz de abordar las transacciones y los desafíos legales más complejos a escala global





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