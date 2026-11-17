Descubre los premios, horarios y la historia del sorteo Diario de la ONCE. Información clave sobre mecánica, fechas y premios desde 1938.

El Cupón Diario de la ONCE representa una tradición de juego en España con un formato establecido para atraer la atención de los aficionados a los sorteos regulares. Este evento se lleva a cabo de lunes a jueves, ofreciendo a los participantes la oportunidad de competir por un primer premio fijo de 500.000 euros. La estructura de premios incluye además la distribución de 49 premios adicionales de 35.000 euros en cada sesión.

Mecánica del sorteo y participación

La mecánica del sorteo es sencilla y accesible para cualquier jugador que desee participar. Los aficionados deben adquirir un cupón físico a través de las administraciones oficiales de la ONCE o bien seleccionar cinco números de forma online. Durante el acto del sorteo, se procede a la extracción de cinco bolas, cada una comprendida entre el 0 y el 9, para conformar el número premiado principal.

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Además del premio basado en la combinación numérica de las bolas extraídas, la ONCE ofrece a los jugadores la posibilidad de optar a un premio de 500.000 euros si aciertan la serie completa del cupón. Esta doble vía de premios aumenta las probabilidades de éxito y la relevancia del sorteo dentro del mercado de las apuestas.

Orígenes y evolución del sorteo

La historia de esta lotería se remonta al año 1938, cuando comenzó a celebrarse bajo la denominación de Cupón Pro-ciegos. En aquellas décadas iniciales, el coste del cupón era extremadamente bajo, fijándose únicamente en 10 céntimos. La distribución de los sorteos también era diferente, ya que se jugaba de forma provincial y no de manera conjunta en toda España.

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La estructura de los números también ha cambiado con el tiempo. En sus inicios, los números que se jugaban consistían en solo tres cifras, acompañadas de una serie numérica específica. Esta evolución ha permitido que el sorteo se adapte a las necesidades actuales de los jugadores y al mercado moderno.

El Super Once y oportunidades adicionales

Además del sorteo diario, los jugadores pueden participar semanalmente en el Super Once de la ONCE. Este formato requiere una apuesta mínima de cinco combinaciones y un máximo de once, eligiendo entre 5 y 11 números de un total de 80. Los premios varían en función de la cantidad de la apuesta por boleto y de los números seleccionados.

El premio final del sorteo Super Once se reparte en tres ocasiones a lo largo del día, específicamente a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Con una apuesta de 11 números por un precio de 1 euro, es posible ganar hasta un millón de euros por cada apuesta. Esta oferta complementa la variedad de opciones disponibles para los seguidores de la ONCE.