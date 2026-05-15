Histórico encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron una segunda reunión en Zhongnanhai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino. Ambos líderes alcanzaron nuevos consensos sobre la construcción de una relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU. como nueva orientación de los vínculos bilaterales para los próximos tres años o más.

Hace 9 años que un presidente estadounidense no visitaba China de forma oficial y el actual viaje está ya considerado de histórico. Donald Trump y Xi Jinping han evidenciado su buena sintonía.

Ambos mandatarios mantuvieron este viernes una segunda reunión en Zhongnanhai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino. El elegido es uno de los espacios más simbólicos y reservado. Esta jornada sucede a otra en la que ambos líderes alcanzaron una serie de "nuevos consensos" entre ellos la construcción de una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.

" como nueva orientación de los vínculos bilaterales para los "próximos tres años o más". Hasta el momento la única línea roja que se ha puesto sobre la mesa pasa por Taiwán- Trump aseguró antes de almorzar con Xi que ambos comparten una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra". En esta misma línea, este viernes, la cancillería asiática afirmaba: "La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse".

En un comunicado defendió que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política.

"Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó la Cancillería, que agregó que encontrará una salida beneficiosa tanto a Estados Unidos como a Irán. Junto a Xi, Trump también dijo que ambos países han cerrado "acuerdos comerciales fantásticos, buenos para ambos países", algo que oficialmente no se han concretado en detalles. Según la Cancillería china en este encuentro se ha conseguido construir un puente para una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.

" que funcione como una "nueva orientación de los vínculos" para los "próximos tres años o más"





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