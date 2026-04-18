Histórica condena por la muerte del lince ibérico 'Nenúfar': 100.800 euros de indemnización y 3 años de inhabilitación para cazar

Un cazador ha sido condenado a pagar una indemnización récord de 100.800 euros por abatir al lince ibérico 'Nenúfar' en 2019. La sentencia también incluye una multa de 1.440 euros y la inhabilitación para cazar durante tres años, sentando un importante precedente en la protección de especies amenazadas en España.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha emitido una sentencia crucial en uno de los casos de caza furtiva más impactantes de la última década. Un cazador, responsable de la muerte del lince ibérico conocido como 'Nenúfar' en 2019, ha sido condenado a pagar una indemnización sin precedentes de 100.800 euros. Esta suma, considerada récord, tiene como objetivo compensar el grave perjuicio infligido al programa de recuperación de esta especie amenazada. La valoración no solo contempla la pérdida de la vida del animal, sino también la considerable inversión pública y científica destinada a la protección y estudio de cada ejemplar.

Además de la significativa indemnización económica, la sentencia establece otras medidas punitivas. El cazador deberá abonar una multa adicional de 1.440 euros y se le impone una inhabilitación para ejercer el derecho a cazar durante tres años. Asimismo, se le obliga a cubrir las costas judiciales, incluyendo aquellas correspondientes a las acusaciones populares, representadas por organizaciones como WWF y SEO/BirdLife.

El juez determinó con certeza que el acusado disparó al lince a corta distancia, a pesar de que 'Nenúfar' portaba un collar de geolocalización perfectamente visible y de que la caza estaba expresamente prohibida durante el periodo de veda.

El rastro tecnológico, esencial para la resolución del caso, se inició en junio de 2019 en Menasalbas, Toledo. 'Nenúfar' formaba parte del proyecto Life Iberlince y su collar GPS emitió una señal de alerta indicando mortalidad poco después del incidente. A pesar de la complejidad de las investigaciones balísticas y las declaraciones contradictorias del acusado, que dilataron la sentencia casi siete años, la contundencia de las pruebas periciales, que vincularon la munición encontrada con el arma del cazador, fue decisiva para la condena.

La tragedia de 'Nenúfar' trasciende la pérdida de un solo animal, impactando de manera devastadora en la biodiversidad. En el momento de su abate, 'Nenúfar' era una hembra joven, madre de una camada de cuatro cachorros que dependían enteramente de ella para su subsistencia. Trágicamente, pocos días después del suceso, los agentes de medio ambiente localizaron el cuerpo de uno de los cachorros, fallecido por inanición. Los otros tres linces tampoco pudieron ser localizados y, dada su corta edad y la ausencia de su progenitora, los expertos confirmaron la nulidad de sus probabilidades de supervivencia. Por ello, aunque la indemnización económica representa un hito, asociaciones conservacionistas como WWF han calificado la sentencia de 'agridulce'. Critican que tres años de inhabilitación para cazar resultan una sanción insuficiente para un acto que, de un solo disparo, aniquiló no solo a una hembra reproductora clave, sino a una potencial nueva generación de linces en la zona.

Este fallo judicial sienta un precedente histórico en la protección de la fauna silvestre en España. Al asignar un valor económico superior a los 100.000 euros a un lince ibérico, el sistema judicial reconoce implícitamente que atentar contra una especie en peligro de extinción constituye un grave ataque contra el patrimonio natural de toda la sociedad. 'Nenúfar' se ha convertido en un poderoso símbolo en la lucha contra la caza furtiva. Su historia nos recuerda que, mientras el lince ibérico realiza un arduo esfuerzo por recuperar su hábitat natural, la legislación debe actuar como un firme escudo, sancionando con la máxima severidad a aquellos que intentan obstaculizar su ansiado regreso





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