La marca HIRU presenta un culote innovador con tecnología de absorción menstrual de hasta 30 ml. Prendas para mujer ciclista con máxima protección y confort en largas distancias.

La marca de equipamiento ciclista HIRU ha incorporado al mercado un culote diseñado específicamente para mujeres que practican ciclismo durante la menstruación. Este desarrollo técnico integra una badana con capacidad de absorción de hasta 30 ml de líquido en un minuto, asegurando protección frente a fugas sin comprometer el rendimiento deportivo.

Desarrollo Técnico de la Badana Menstrual

La innovación central radica en la badana, que combina tres capas de espuma para ofrecer amortiguación y absorción simultánea. La estructura incluye una espuma elástica con memoria de 4 mm, una espuma reticulada de 6 mm con una resistencia de 140 kPa y una espuma de alto impacto de 65 kPa. Esta configuración mantiene la superficie seca y cómoda durante horas de pedaleo.

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Una membrana técnica integrada actúa como barrera física contra las fugas, mientras que las zonas absorbentes localizadas capturan el flujo menstrual inmediatamente. Este sistema permite a las ciclistas mantener la estabilidad y el confort necesario para entrenamientos intensos, competición o rutas de larga distancia sin interrupciones molestas.

Proceso de Pruebas y Filosofía de HIRU

El equipo de HIRU dedicó dos años a este proyecto, creando múltiples prototipos y realizando pruebas en condiciones reales junto a mujeres ciclistas activas. Este proceso iterativo permitió perfeccionar la integración de la tecnología textil en una equipación de alto rendimiento. La filosofía de la marca se basa en aplicar conocimiento técnico específico para resolver necesidades reales del deportista.

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Óscar Pérez, director de Producto de HIRU, ha enfatizado el objetivo de normalizar esta situación entre las deportistas. La compañía afirma haber creado un producto real para una necesidad real, buscando que las ciclistas afronten sus salidas con la misma confianza y naturalidad que en cualquier otro momento del ciclo.

Disponibilidad y Variantes del Producto

El nuevo culote HIRU ya se encuentra disponible en los canales habituales de distribución de la marca, tanto en tiendas especializadas como en sus plataformas digitales. La prenda se ofrece en versiones de manga corta y manga larga, adaptándose a las diferentes condiciones climáticas y preferencias de cada ciclista durante todo el año.

Las opciones de color varían según el modelo seleccionado para ajustarse a las tendencias del mercado. La versión corta está disponible en rosa y negro, mientras que la versión larga puede adquirirse en granate o negro. Esta diversificación permite a las usuarias elegir la equipación que mejor se adapta a su estilo y necesidades específicas de uso.