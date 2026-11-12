Hilda Mayol: La historia de la superviviente del 11-S en el vuelo 587

Hilda Mayol sobrevivió al 11-S y murió en el vuelo 587 de American Airlines. Una familia revela su conmovedora historia 25 años después del trágico accidente en Queens.

Hilda Mayol logró sobrevivir a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, pero su vida terminó trágicamente apenas un mes después al perder la vida a bordo del vuelo 587 de American Airlines. La familia de Mayol ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre su historia, revelando los detalles de una mujer que luchó por la vida en dos ocasiones distintas en tan solo dos meses.

Sobreviviendo al Colapso de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, Hilda Mayol se encontraba trabajando en el restaurante Au Bon Pain, ubicado en la planta baja del World Trade Center en Nueva York. Ese día, Mayol había sido ascendida recientemente a cajera, un logro que reflejaba su dedicación laboral y su deseo de apoyar económicamente a su familia en la República Dominicana. A las 8:46 a. m., la Torre Norte fue impactada por el vuelo 11 de American Airlines secuestrado, seguido poco después por el choque del vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur a las 9:03 a. m.

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Mientras evacuaba el edificio, Mayol enfrentó una escena de caos absoluto, viendo a personas siendo golpeadas por escombros y cubiertas de polvo proveniente de los rascacielos en llamas. Su jefe le gritó que corriera por su vida, pero un bombero intentó detenerla para suministrarle oxígeno; sin embargo, él tuvo que abandonar a Mayol para atender a otras víctimas en la zona. A pesar de esta interferencia, Mayol continuó su huida, llegando finalmente a su residencia en Manhattan para reunirse con su esposo y dos bebés que la esperaban sanos y salvos.

El Trágico Accidente del Vuelo 587

Dos meses y un día después de los atentados, el 12 de noviembre de 2001, Hilda Mayol abordó el vuelo 587 de American Airlines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. La trabajadora había solicitado permiso en su empleo para viajar a San Pedro de Macorís, en la costa sur de la República Dominicana, donde sus hijos la estaban esperando tras una visita familiar de casi una semana. Antes de su viaje, Mayol se comunicó por teléfono con su hermana mayor, Iris Joshua, en República Dominicana, mostrando el cabello arreglado y lista para emprender la ruta.

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El Airbus A300 se estrelló poco después de despegar, cayendo sobre una zona residencial en el barrio de Belle Harbor en Queens, a aproximadamente 13 millas (unos 21 kilómetros) del sitio original de los ataques del World Trade Center. El accidente cobró la vida de las 265 personas a bordo, la mayoría de ellas ciudadanas de la República Dominicana, incluyendo a Mayol, sus dos pilotos, siete auxiliares de vuelo y 251 pasajeros. Además, cinco personas en tierra también fallecieron en el impacto.

Investigación Oficial y Causas del Accinente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) determinó que la tragedia no fue causada por otro ataque terrorista, un temor inicial de muchas personas en el mundo, sino por un error humano del piloto. Este incidente se convirtió en el segundo accidente aéreo más mortífero en la historia de Estados Unidos que no estuvo motivado por terrorismo. La investigación de la NTSB estableció las circunstancias exactas que llevaron al accidente, distinguándolo claramente de los eventos de las Torres Gemelas.

La hija de Hilda, Yari Mayol, ha expresado el profundo dolor que persiste en la familia al recordar los últimos momentos de su madre. Yari comentó a CNN que, aunque evita pensar en ello, a veces le vienen a la mente las posibles sensaciones de miedo que su madre debió experimentar. La familia mantiene el testimonio de que Hilda era una mujer fuerte y trabajadora que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás, incluso en sus momentos más críticos.

El Duelo Familiar y el Legado de Hilda Mayol

En República Dominicana, la familia Mayol se enteró de la tragedia a través de rumores y una llamada telefónica abrupta que dejó sin respuesta a Iris Joshua. Aunque inicialmente intentaron mantener la normalidad preparando una comida de bienvenida para la llegada de Hilda, la realidad golpeó cuando Iris vio en los paneles de llegadas del Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo que el vuelo 587 nunca aterrizaría. Una vecina la acompañó al aeropuerto, consciente de la posibilidad de una mala noticia.

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Veinticinco años después del desastre, la historia de Hilda Mayol resurge como un testimonio de la fragilidad humana y la resiliencia ante tragedias consecutivas. Su familia utiliza este momento para honrar su memoria, recordando no solo su muerte en Queens, sino su vida dedicada al trabajo y su supervivencia inicial en las ruinas de Nueva York. El caso del vuelo 587 sigue siendo un recordatorio triste de la importancia de la seguridad aérea y el impacto humano detrás de las estadísticas de los accidentes comerciales.