Hilaria Baldwin habla de la diferencia de edad y la identidad en su matrimonio con Alec Baldwin

En una entrevista con Caroline Stanbury, Hilaria Baldwin revela cómo la brecha de 26 años con su esposo afecta su vida familiar, su sentido de identidad y la necesidad de terapia de pareja para gestionar los retos de una relación con siete hijos.

Hilaria Baldwin ha abierto recientemente su vida privada en una entrevista con la presentadora Caroline Stanbury, revelando los retos y matices que han marcado sus trece años de matrimonio con el actor Alec Baldwin.

La actriz y ex‑instructora de yoga confesó que la diferencia de edad de 26 años entre ambos no es simplemente un número, sino un factor que ha influenciado tanto la dinámica familiar como su propio sentido de identidad. A lo largo de la conversación admitió que, al casarse, sintió que parte de su intimidad se diluía en la sombra de la fama de su marido, y que las opiniones externas sobre su relación a menudo la hacían sentir incomprendida.

"Perdí parte de mi identidad cuando me casé con Alec", explicó, añadiendo que la presión mediática la llevó a replantearse su papel dentro del hogar y a buscar nuevas formas de autocuidado, entre ellas la práctica constante del yoga y la meditación. Para Hilaria, la terapia de pareja se ha convertido en una herramienta esencial para sobrellevar las tensiones que surgen al gestionar una familia numerosa con siete hijos, y para equilibrar la disparidad generacional que a veces genera conflictos cotidianos





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