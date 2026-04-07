Hijos de Ábalos y García declaran: estrategias contrapuestas para defender a sus padres en el caso Koldo

Víctor Ábalos y Joseba García, hijos de los principales implicados en el caso Koldo, ofrecieron sus testimonios ante el tribunal, presentando estrategias contrastantes para defender a sus padres. Uno, con un tono serio y centrado en su labor profesional; el otro, con un enfoque más desenfadado y personal, buscando desmantelar las acusaciones sobre su participación en la supuesta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.

Dos estilos muy distintos pero una misma misión: salvar al acusado. Víctor Ábalos y Joseba García , sin ser los focos principales de la jornada, tuvieron su cuota de atención. Sentados ante el tribunal que juzga a su padre y hermano por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, buscaron persuadir a los magistrados de que no eran testaferros.

El hijo mayor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmó con firmeza: “Yo no soy el custodio del dinero de nadie”. Su testimonio, marcado por una seriedad propia de un entorno solemne, posiblemente influenciado por el cansancio de un viaje desde Valencia, describió cómo sus ingresos provenían de su labor como consultor, especialmente en Colombia, donde asesoraba en la internacionalización de empresas. Sin embargo, tras el estallido del caso Koldo, su facturación se desplomó, llevándolo a aceptar trabajos en platós televisivos para cubrir la hipoteca y los gastos familiares. Víctor Ábalos explicó que su padre ejerció un papel central en la familia hasta que el divorcio le afectó económicamente, obligando a su hijo a prestarle más de 20.000 euros. La generosidad de Víctor Ábalos también habría alcanzado a Koldo García. Las acusaciones expusieron mensajes de WhatsApp que sugerían intercambios de dinero, pero Víctor lo negó, alegando que buscaba ayudar a la esposa de García, dándole trabajo, aunque solo recibió dos nóminas antes de las detenciones. Respecto al supuesto lenguaje en clave, el hijo de Ábalos sostuvo que la referencia al “café” no aludía al dinero, sino a la afición de Koldo por esta bebida, que traía de Colombia. Luego testificó Joseba, hermano de García, imputado en la Audiencia Nacional. Justificó su falta de respuesta a fiscal y abogados por problemas auditivos y por consejo de su abogada, aunque sí respondió a sus propias defensas. Con tono afable, ofreció explicaciones a los indicios que sugieren su participación en el movimiento de dinero para supuestos favores políticos. Relató su relación sentimental para justificar viajes a República Dominicana, desestimando la versión de los investigadores sobre la recogida de dinero y defendiendo su interés en negocios y conocer a su pareja. Joseba García continuó narrando su paso por Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, intentando contrarrestar sospechas sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, entonces pareja del ministro. Explicó que la conoció allí y que, aunque no eran amigos, sí compañeros, por lo que la ayudó, incluso pagándole el alquiler. De Aldama, en cambio, no guarda buen recuerdo, mencionando la compra de un automóvil que resultó ser un mal negocio, justificando así los encuentros y conversaciones sobre dinero. Finalmente, atribuyó el efectivo encontrado en su casa, más de 5.000 euros, a diversas actividades lícitas, como la venta de un coche, descartando cualquier relación con la trama de corrupción





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