Hijas de Zapatero involucradas en Plus Ultra: investigación sobre facturas y comisiones

Investigadores sostienen que Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están involucradas en el caso Plus Ultra, relacionado con facturas y comisiones. La empresa Whatthefav, en la que eran administradoras, habría sido utilizada para emitir facturas flexibles y encubrir comisiones. Análisis Relevante habría pagado casi 240.000 euros a Whatthefav por servicios sin valor técnico especial, según la UDEF.

Laura y Alba Rodríguez, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, estarían involucradas en el caso Plus Ultra , según investigadores. Sus nombres aparecen vinculados a la empresa Whatthefav , de la que eran administradoras, utilizada presuntamente para emitir facturas flexibles y encubrir comisiones.

Análisis Relevante habría pagado casi 240.000 euros a Whatthefav por servicios sin valor técnico especial, según la UDEF. En total, Whatthefav habría recibido más de un millón de euros de empresas de la trama, algunas vinculadas a Zapatero.

Además, se les atribuye la redistribución de fondos para el expresidente y su entorno. La UDEF también halló un contrato con Huawei relevante para la investigación





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