HIG adquiere Vitaly, empresa de prevención de riesgos laborales, para integrarla con Avanta

La gestora estadounidense de capital riesgo HIG ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del grupo español de prevención de riesgos laborales Vitaly, integrado con Avanta, empresa española del mismo sector. La unión de Vitaly, empresa resultante de la fusión de Cualtis y Preving, con Avanta va a crear el mayor grupo especializado en la prevención de riesgos laborales de España, con una valoración de la empresa resultante cercana a los 1.000 millones de euros.

La gestora estadounidense de capital riesgo HIG ha alcanzado un acuerdo esta madrugada para la adquisición del grupo español de prevención de riesgos laborales Vitaly , integrado con Avanta , empresa española del mismo sector.

La unión de Vitaly, empresa resultante de la fusión de Cualtis y Preving, con Avanta va a crear el mayor grupo especializado en la prevención de riesgos laborales de España. La valoración de la empresa resultante estaría cerca de los 1.000 millones de euros. Los fundadores de Vitaly, Andrés López y Jesús Nieto, se mantendrán como inversores en el grupo resultante y serán CEOs. Además de HIG, en el capital de Avanta también participa MCH





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