Hifas da Terra presenta resultados clínicos sobre Hifas Menopause

Un estudio clínico impulsado por Hifas da Terra demuestra que Hifas Menopause reduce hasta un 56% los síntomas de la menopausia en 6 meses, con mejoras perceptibles desde el primer mes.

Un estudio clínico impulsado por Hifas da Terra y dirigido por el ginecólogo Santiago Palacios, director de la clínica de menopausia Menoclínica en España, demuestra que Hifas Menopause reduce hasta un 56% los síntomas de la menopausia en 6 meses, con mejoras perceptibles desde el primer mes.

Hifas Menopause, el suplemento natural de Hifas da Terra que reduce hasta un 56% los síntomas de la menopausia, es una alternativa o complemento sin hormonas para mujeres que no desean recurrir a terapias hormonales. El estudio clínico, dirigido por el reconocido ginecólogo e investigador especializado en el campo de la medicina de la mujer y director de la clínica de menopausia Menoclínica, evaluó a 20 mujeres posmenopáusicas (edad media: 54 años) durante 12 semanas, con seguimiento ampliado hasta los 6 meses.

Las participantes tomaron dos cápsulas al día con una de las comidas principales, y la eficacia del producto se midió mediante escalas validadas en investigación clínica como la respuesta al estrés y el equilibrio hormonal, ofreciendo una solución integral que aborda tanto los síntomas físicos como los emocionales de la menopausia. Además, se presenta como una alternativa o complemento sin hormonas para mujeres que no desean recurrir a terapias hormonales.

Con más del 60% de sus beneficios reinvertidos en I+D y el respaldo de más de 50.000 profesionales de la salud, Hifas da Terra refuerza su compromiso con soluciones innovadoras basadas en evidencia científica para la salud de la mujer. Todos los ingredientes cumplen con estándares farmacéuticos GMP, lo que garantiza su pureza, trazabilidad y seguridad.

Este enfoque refuerza el compromiso de Hifas da Terra con el desarrollo de soluciones naturales respaldadas por la evidencia científica, manteniendo el origen natural de sus formulaciones para acompañar a las mujeres en esta etapa de su vida. Hifas da Terra es una compañía biotecnológica centrada en la investigación y la innovación, con un alto grado de especialización en el desarrollo de nutracéuticos a partir de hongos medicinales.

Este know-how, fruto de una amplia trayectoria científica, constituye un activo estratégico de alto valor científico y económico. Hifas da Terra reinvierte más del 60% de sus beneficios en I+D, impulsando en ensayos clínicos en curso, especialmente en las áreas de oncología y salud de la mujer.

Profesionales de la salud de diferentes países confían en las fórmulas de Hifas da Terra, conformando una red de prescripción multidisciplinar de más de 50.000 expertos con los que colabora a través de sus filiales y distribuidores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y nuevos países emergentes, al que se suman grupos de asesores científicos nacionales e internacionales. Éstos desarrollan fórmulas que ayudan al cuidado de la salud a partir de las sustancias bioactivas de los hongos medicinales, los cuales investigan, producen, extraen y purifican





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