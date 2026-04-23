Hidalgo se niega a declarar sobre el rescate de Air Europa y Begoña Gómez ante el Senado

El ex CEO de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, ha declinado responder a las preguntas de la comisión del Senado que investiga las presuntas irregularidades en el rescate de Air Europa, centrándose el interrogatorio en la posible influencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Javier Hidalgo , antiguo director ejecutivo de Globalia y Air Europa , ha optado por no responder a las preguntas de la comisión del Senado que investiga las posibles irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ).

Su decisión se basa en que ya ha prestado declaración tanto en el Senado como el pasado martes ante el Tribunal Supremo, donde se juzga el denominado 'caso mascarillas'. Sin embargo, a diferencia de las interrogaciones realizadas en el alto tribunal, la sesión en la Cámara Alta se ha centrado principalmente en la figura de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Existe la sospecha de que Gómez pudo haber ejercido influencia para favorecer la concesión de un rescate de 475 millones de euros a Air Europa, a cambio de que la empresa de los Hidalgo patrocinara sus actividades privadas. Durante toda la sesión, Begoña Gómez, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos, todos ellos implicados en investigaciones judiciales, han sido figuras centrales en un ambiente de silencio y solemnidad alrededor de Hidalgo.

El Partido Popular (PP) ha intensificado sus preguntas, utilizando estos nombres en medio centenar de interrogantes que no recibieron respuesta, lo que ha alimentado las sospechas de la oposición. El PP concluyó que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es la clave de un claro caso de conflicto de intereses y tráfico de influencias.

La sesión se caracterizó por preguntas directas y acusatorias, como las planteadas por el senador popular Alejo Miranda, quien cuestionó la relación de Hidalgo con Gómez, incluyendo supuestas reuniones privadas en San Petersburgo durante un congreso de turismo. El PP argumenta que el rescate de Air Europa se realizó de manera inusualmente rápida, involucrando a Gómez, a quien la empresa patrocinaba a través de Wakalua, y utilizando a Víctor Aldama como un 'nexo corruptor' que presionó a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.

Los populares han insistido en que la corrupción asociada al gobierno actual se ha extendido, comenzando con casos como el de las mascarillas y ahora afectando a varios ministerios, incluyendo los casos de hidracarburos, Plus Ultra, Forestalia y SEPI, así como las investigaciones relacionadas con el hermano y la esposa del presidente, y otros asuntos relacionados con la sede del partido. Las preguntas del PP se centraron en la posible creación de Wakalua con el único propósito de patrocinar las actividades de Begoña Gómez, el número de reuniones entre Hidalgo y Gómez (al menos tres según la investigación), y la posible participación de Aldama en esas reuniones.

Miranda también cuestionó la solicitud de rescate de Air Europa 27 días después de la última reunión entre Hidalgo y Gómez, destacando las pérdidas diarias de la empresa y los dividendos repartidos a la familia Hidalgo durante ese período. Además, se abordó el caso del chalé marbellí ofrecido a Ábalos, preguntando si Hidalgo y Aldama lo visitaron y si se destinaron fondos para que Ábalos lo disfrutara, así como si se celebró una fiesta allí para celebrar el rescate.

También se preguntó sobre posibles pagos en efectivo a Koldo y Aldama por sus gestiones. Finalmente, se indagó sobre si Hidalgo telefoneó a Begoña Gómez para 'desatascar' el rescate de Air Europa y si le pidió que intercediera ante su marido, mencionando las numerosas visitas de Gómez al domicilio de Koldo García.

La ausencia de respuestas por parte de Hidalgo ha intensificado las críticas y las acusaciones de la oposición, quienes ven en este caso un ejemplo de corrupción y tráfico de influencias en el más alto nivel del gobierno





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