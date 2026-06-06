Hezbollah se mantiene firme en el valle de la Beqaa pese a los intentos de alto el fuego israelí

A pesar de los acuerdos de cese al fuego y la presión internacional, Hezbollah refuerza su discurso de resistencia en el valle de la Beqaa, utilizando nuevas tácticas y manteniendo alta la moral de sus combatientes, mientras la población libanesa sufre desplazamientos y pérdidas humanas.

En el corazón del valle de la Beqaa, en el Líbano , la presencia de Hezbollah se mantiene como un factor decisivo en la tensa relación con Israel , pese a los múltiples intentos de alto el fuego impulsados por Washington y la comunidad internacional.

La narrativa de una derrota inminente para el grupo chií, difundida hace apenas unos meses, ha sido sacudida por una serie de ofensivas israelíes que, lejos de debilitar la entidad, han fortalecido su discurso de resistencia. Según analistas regionales, la serie de campañas militares y operaciones clandestinas llevadas a cabo por Israel dejaron al grupo al borde del colapso, especialmente tras la muerte del presidente sirio Bashar al‑Asad, quien era un pilar logístico para el flujo de armas y suministros, y el supuesto asesinato de su líder histórico, Hassan Nasrallah, en 2024.

Sin embargo, la resiliencia de Hezbollah se ha manifestado en una moral alta entre sus filas y una disposición a prolongar el conflicto, tal como señaló Nicholas Blanford, experto del Atlantic Council con sede en Beirut, a CNN.

"Lo que han hecho los israelíes es revitalizar por completo la lógica de la resistencia de Hezbollah", afirmó Blanford, quien añadió que, a pesar de los numerosos golpes recibidos, el grupo está preparado para una larga lucha.



Los últimos acuerdos de cese al fuego, negociados en Washington y firmados el pasado miércoles, exigen que Hezbollah detenga inmediatamente los disparos, retire sus fuerzas del sur del Líbano y proceda al desarme total.

No obstante, tanto Israel como el propio Hezbollah han incumplido pactos anteriores, y la realidad en el terreno sigue siendo de escaramuzas y ataques esporádicos. Israel alegó que, después del alto el fuego de noviembre de 2024, Hezbollah no había abandonado zonas estratégicas en la frontera, lo que justificó una serie de bombardeos continuos.

La situación escaló el 2 de marzo, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán; en respuesta, Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel, describiendo la acción como una "oportunidad propicia para responder". Desde entonces, la ofensiva israelí ha cobrado un alto costo humanitario: más de un millón de desplazados, más de 3.000 muertos según cifras del gobierno libanés, y la tragedia de una familia de la aldea de Irkay, que perdió a cinco niños en un ataque a la casa de sus abuelos el 13 de marzo.

Estos hechos han reavivado la percepción de Hezbollah como el defensor del pueblo libanés, una posición que, aunque no deseada, el movimiento siente obligada a asumir ante la inacción percibida del Estado.



A medida que el conflicto se prolonga, Hezbollah ha adoptado nuevas tácticas para sortear las defensas israelíes, empleando drones explosivos controlados por cables de fibra óptica que pueden infiltrarse en zonas fortificadas del sur del Líbano.

Estos artefactos han sido utilizados para atacar baterías antimisiles y posiciones militares israelíes, provocando la muerte de 15 soldados israelíes desde el frágil alto el fuego acordado a mediados de abril. El duelo de la sargento Rotem Yanai, que falleció en uno de estos ataques con drones, se ha convertido en un símbolo de la escalada de violencia.

Además, la capacidad de Hezbollah para generar una lealtad inquebrantable entre los jóvenes chiítas del valle de Beqaa ha sido descrita como su mayor fortaleza. En un remoto campo de entrenamiento, un combatiente de 30 años, recién llegado del sur del Líbano, aceptó hablar con la prensa pese al riesgo, subrayando la determinación del grupo para seguir luchando.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Israel continúa ocupando una franja del sur libanés y realiza ataques diarios contra lo que considera objetivos de Hezbollah, incluidas incursiones en el valle central de la Beqaa. La situación permanece en un estado de tensión constante, con la población civil atrapada entre las maniobras militares y la incertidumbre de un futuro pacífico





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