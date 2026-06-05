Hezbolá rechaza alto el fuego con Israel y aumentan tensiones en Líbano

Hezbolá rechaza el alto el fuego negociado entre Israel y el Líbano, mientras Estados Unidos condena ataques iraníes a Kuwait y la violencia continúa en el sur libanés.

El grupo chií libanés Hezbolá ha rechazado el alto el fuego negociado entre Israel y el Líbano durante una nueva ronda de diálogo en Washington esta semana, calificándolo de capitulación.

La decisión de Israel de no retirar sus tropas del sur del Líbano ha socavado los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener los combates y forjar una paz más amplia con Irán, respaldo de Hezbolá. Trump ha insinuado en los últimos días que podría intervenir directamente si los ataques israelíes continúan en la zona.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber al Ahmad Al Sabá, en un encuentro donde condenó los indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait y otras partes del país. Rubio expresó sus condolencias por las víctimas mortales y los heridos, que suman un muerto y decenas de heridos, y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Kuwait y el restablecimiento de la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz.

Nos solidarizamos con el pueblo kuwaití en estos momentos difíciles, agregó el secretario en una nota difundida por la portavocía del Departamento de Estado. Mientras tanto, la violencia no cesa en el sur del Líbano. Aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, y la artillería bombardeó la ciudad de Deir Amas, en el distrito de Tiro.

Hezbolá respondió con un misil de precisión contra una concentración de vehículos y soldados israelíes cerca del Castillo de Beaufort, en represalia por la violación del alto el fuego y los ataques contra aldeas del sur. El líder de Hezbolá, Naim Qasem, justificó la ofensiva como una respuesta a la agresión israelí, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la escalada.

La situación sigue siendo tensa, y Trump confía en que pronto se verán desarrollos, tras haber abordado el asunto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El conflicto amenaza con extenderse, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región





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