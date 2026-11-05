Herzog confirma consulta política en Israel tras elecciones y anuncia decisión del domingo

El presidente de Israel, Isaac Herzog, analiza la formación de gobierno. Recibe apoyo de Eisenkot y Netanyahu. Decisión final para el domingo tras la incertidumbre política del 28 de junio.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha concluido este jueves las consultas formales con los diversos partidos políticos tras las recientes elecciones legislativas y ha anunciado que revelará su decisión sobre quién tiene la tarea de formar gobierno el próximo domingo. Este anuncio marca un punto crucial en el proceso constitucional del país, que ha quedado sumido en una profunda incertidumbre política debido a la fragmentación de los resultados electorales y la falta de una coalición clara desde el primer momento.

Herzog explica la complejidad de la formación de gobierno

Herzog ha señalado en un comunicado oficial que, aunque los resultados de las consultas podrían parecer claros a primera vista, la autoridad legal que posee para determinar quién tiene la capacidad real de formar un gobierno no es completamente evidente. Esta dificultad radica en los vetos mutuos existentes entre los diferentes bloques políticos y también dentro de los propios bloques, lo que complica significativamente la negociación de una mayoría estable. El jefe de Estado de Israel ha afirmado que tratará de determinar esta situación de manera directa y rápida mediante conversaciones personales con algunos de los líderes de los partidos clave.

Also read La gran dama del cuento fantástico español recibe el Premio Cervantes

Durante este proceso de consultas, Herzog ha revelado cifras específicas sobre el apoyo recibido por los dos principales candidatos a la primera magistratura del ejecutivo. Según el comunicado presidencial, sesenta y siete miembros de partidos que representan exactamente sesenta y siete escaños en el Parlamento han recomendado como futuro primer ministro al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot. En contraste, cuarenta y seis miembros han dado su apoyo para Benjamin Netanyahu, líder del partido Likud. Estas cifras reflejan la estrecha margen que define la lucha por la presidencia del ejecutivo israelí en esta legislatura.

Eisenkot y Netanyahu compiten por la mayoría parlamentaria

Los resultados de los comicios parlamentarios han dejado al país en medio de una incertidumbre política notable, especialmente porque ninguno de los bloques principales ha alcanzado la mayoría absoluta de sesenta y un escaños en la Knéset, una legislatura integrada por un total de ciento veinte asientos. En la distribución concreta por partidos, el Likud de Benjamin Netanyahu quedó por delante con veintisiete asientos, seguido de los veintiún escaños obtenidos por Yashar, el partido liderado por el general retirado Gadi Eisenkot. Esta diferencia de seis escaños marca la diferencia inicial en las negociaciones.

Advertisement

Eisenkot lidera el bloque conocido como 'bloque del cambio', que es una amalgama de formaciones políticas muy diversas que van desde la ultraderecha hasta la izquierda. Estas fuerzas están unidas fundamentalmente por su oposición al gobierno actual y por la figura de Eisenkot como líder nacional. Por su parte, la Lista Conjunta, de ideología izquierdista, ha obtenido once asientos, y el partido islamista moderado Ra'am ha asegurado ocho representaciones en el parlamento, elementos que podrían ser determinantes para alcanzar la mayoría necesaria para formar gobierno.

Reacciones políticas y veto a la participación árabe en el ejecutivo

La dinámica política se ha intensificado con las declaraciones de la Lista Conjunta, que ha anunciado este jueves en un comunicado oficial que respaldará la coalición liderada por Eisenkot. Esta alianza podría ser técnicamente viable si se suman los votos de otros partidos, pero se enfrenta a una fuerte resistencia ideológica por parte del Likud. Benjamin Netanyahu ha tachado de ilegítimo cualquier posible gobierno que se apoye en los partidos árabes, argumentando razones de seguridad y principios sionistas para bloquear esta posibilidad.

La ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, ha declarado explícitamente que no vetan a ningún partido sionista, pero que vetan firmemente a cualquier partido que apoye el terrorismo. Por su parte, el titular de Educación, Yoav Kisch, ha considerado que no puede gobernar un ejecutivo cuya existencia depende de partidos que respaldan lo que él llama terrorismo y niegan la existencia del Estado judío. Estas posturas duras complican la integración de la Lista Conjunta y Ra'am en cualquier coalición de gobierno futura, independientemente de quién lidere las negociaciones.

Plazos constitucionales y posibles alternativas para evitar nuevas elecciones

El presidente Herzog ha prometido en su comunicado que no escatimará esfuerzos para alcanzar y construir un gobierno estable y bueno para el pueblo de Israel, cumpliendo con el plazo constitucional establecido. El jefe de Estado dispone de un plazo de veintiocho días para cumplir con esta misión de formar gobierno. Si no logra el objetivo en ese periodo, puede extender este tiempo hasta catorce días adicionales si se justifica la continuación de las negociaciones. Este margen de tiempo es limitado y añade presión a las negociaciones entre los distintos bloques.

Advertisement

Si el candidato designado a primer ministro fracasa en su intento de formar gobierno, el presidente pedirá a otro miembro de la Knéset que constituya un ejecutivo, tarea para la que dispondrá también de un plazo de veintiocho días sin posibilidad de extensión. Ante esta situación de bloqueo, existen alternativas como la posibilidad de un reparto del poder o un gobierno de unidad para evitar una repetición electoral inmediata. Sin embargo, tanto Yashar como Beyajad, formado por los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, han rechazado estas opciones, dejando las vías de coalición tradicional como el único camino viable, aunque complejo, para resolver la crisis política actual.