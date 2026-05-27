Herramientas legales contra la morosidad en comunidades de propietarios según la Ley de Propiedad Horizontal

Explicación detallada de los mecanismos que la Ley de Propiedad Horizontal ofrece a las comunidades de vecinos para abordar y resolver casos de morosidad, incluyendo pérdida de derechos de voto, restricción de servicios, intereses, certificación de deuda, notificación, procedimiento monitorio y posibles embargos.

El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal constituye la principal herramienta jurídica con la que cuentan las comunidades de propitarios en España para combatir la morosidad.

En primer lugar, el propietario que mantenga deudas con la comunidad de vecinos pierde el derecho al voto en las juntas. Podrá asistir y hablar, pero sus votos no contarán para la toma de acuerdos ni computarán para las mayorías, a menos que consigne judicial o notarialmente las cantidades reclamadas.

Por otro lado, la comunidad puede acordar, siempre que no atente contra la habitabilidad o derechos fundamentales como el uso del ascensor, agua o calefacción, la restricción del uso de servicios comunes no esenciales para el moroso. La deuda acumulada devengará intereses desde el momento en que debió pagarse. A esto se suma que el moroso puede tener que asumir los costes del requerimiento previo y de los honorarios de abogado y procurador si se llega a juicio.

No obstante, en el caso de querer exigir el dinero de manera forzosa, la Ley de Propiedad Horizontal dicta un proceso específico. La comunidad debe aprobar y notificar la deuda, detallando la cantidad exacta que debe el vecino. Una vez hecho esto, el secretario de la comunidad o el administrador de fincas emite un certificado oficial de esa deuda con el visto bueno del presidente. La notificación debe realizarse, preferiblemente a través de un medio fehaciente, como un burofax.

Si no es posible localizarlo, se puede colgar la notificación en el tablón de anuncios de la comunidad durante al menos tres días. Si el vecino no paga tras la notificación, la comunidad puede reclamar judicialmente mediante un procedimiento monitorio, siempre que la deuda sea inferior a 2.000 euros; en ese caso, no es obligatorio de inicio contar con abogado.

La comunidad puede solicitar el embargo de bienes del moroso, como cuentas bancarias, nóminas, devoluciones de Hacienda o, en casos extremos y prolongados, la propia vivienda, para saldar la deuda acumulada. Además, el nuevo comprador de la vivienda también responderá por las deudas del anterior propietario de hasta tres años anteriores.

Así, la Ley de Propiedad Horizontal establece un mecanismo completo para que las comunidades puedan judicialmente recuperar las cantidades adeudadas, protegiendo el interés común y garantizando la sostenibilidad económica de la comunidad





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