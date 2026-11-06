Hernández de Cos y Klaas Knot compiten por la presidencia del Banco Central Europeo

España propone a Pablo Hernández de Cos y Países Bajos a Klaas Knot para dirigir el Banco Central Europeo tras la salida de Christine Lagarde. La decisión final se tomará por mayoría cualificada.

España ha propuesto oficialmente a Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo (BCE), mientras que Países Bajos ha presentado a Klaas Knot como su candidato. El relevo se produce tras la salida de Christine Lagarde, que deja la presidencia el 7 de febrero. Ambos aspirantes son los únicos que han sido propuestos al término del plazo oficial de presentación de candidaturas.

El duelo enfrenta dos visiones de política monetaria. Hernández de Cos es considerado una 'paloma', con un perfil más flexible y más tolerante con la inflación, mientras que Knot es catalogado como un 'halcón', partidario de una línea dura contra el aumento de precios.

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Hernández de Cos, candidato español al Banco Central Europeo

Pablo Hernández de Cos encabeza las preferencias de los economistas consultados y parte como favorito para suceder a Christine Lagarde. El exgobernador del Banco de España fue nombrado para ese cargo por Mariano Rajoy y actualmente dirige el Banco de Pagos Internacionales, conocido como el banco de los bancos centrales.

El Gobierno de España presenta a Hernández de Cos como un candidato con casi tres décadas de experiencia en banca central y liderazgo internacional. Según el Ejecutivo, su perfil le permite tender puentes entre posiciones enfrentadas dentro del Consejo de Gobierno del BCE.

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La candidatura cuenta con el respaldo del PSOE y del PP, dos formaciones que rara vez coinciden en asuntos de esta naturaleza. Sin embargo, la debilidad política de Pedro Sánchez complica las negociaciones, en un momento en que las encuestas apuntan a una derrota electoral del presidente del Gobierno.

Knot y Hernández de Cos, visiones opuestas de la inflación

Klaas Knot representa la postura más dura dentro del debate monetario europeo. Su perfil como halcón implica priorizar la contención de la inflación frente a otros objetivos de la política económica.

El primer ministro holandés ha defendido que Knot es lo que Europa necesita en este momento. Según su argumento, la capacidad de Knot para forjar consensos y su amplia experiencia en la gestión de crisis lo convierten en el líder adecuado para afrontar los retos de la eurozona.

Ambas candidaturas encarnan posiciones tradicionalmente antagónicas entre el norte y el sur de la Unión Europea en materia monetaria. La eurozona afronta una inflación por encima del objetivo, una posible crisis de deuda en Francia y el riesgo de inestabilidad política tras un maratón electoral.

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Calendario de la votación y reparto de puestos

La elección del presidente del BCE se adopta por mayoría cualificada reforzada entre los países de la eurozona. El ganador necesita el respaldo del 72 por ciento de los países y, al menos, del 65 por ciento de la población de la zona euro.

El relevo empezará a discutirse en el Eurogrupo de Bruselas, pero la decisión final corresponde a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Los países quieren cerrar el proceso antes del 7 de febrero, y los nombramientos podrían quedar resueltos en el Consejo Europeo extraordinario de los días 26 y 27 de noviembre, justo antes de las Elecciones Generales en España.

La elección del presidente no se decidirá de forma aislada. Forma parte de la renovación de la mitad del comité ejecutivo, la cúpula de seis miembros encargada de preparar las decisiones del banco central, cuyos relevos también deben negociarse.

Según la prensa económica internacional, el presidente francés aspira al puesto de economista jefe del BCE, un cargo clave para orientar la política monetaria. A cambio, Francia estaría dispuesta a respaldar a Knot para la presidencia. Alemania, que inicialmente también aspiraba al puesto de economista jefe, parece conformarse con retener el asiento de Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado.