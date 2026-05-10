Hernán Cortés a 500 años de la caída de Tenochtitlán: entre mito, historia y disputa política

El aniversario quincentenario de la captura de la capital mexica revive el debate sobre el papel de Hernán Cortés, cuya figura ha pasado de ser monolítica a una constelación de actores indígenas y españoles que determinaron la conquista y sus consecuencias culturales.

Cinco siglos han transcurrido desde la caída de México‑Tenochtitlán, y la figura de Hernán Cortés sigue siendo una sombra que se proyecta tanto en la historiografía como en el debate público contemporáneo.

Nacido en 1485 en Medellín, Extremadura, hijo de Martín Cortés de Monroy y Catalina Pizarro Altamirano, el joven castellano abandonó sus estudios en Salamanca para buscar su fortuna a través de la espada. A los diecisiete años zarpó hacia La Española, donde participó en los primeros enfrentamientos contra los indígenas que se rebelaban contra el dominio español, acumulando así sus primeras credenciales militares.

En 1511 tomó parte en la conquista de Cuba bajo el mando de Diego Velázquez, aunque la relación entre ambos se tornaría conflictiva. Desde la isla, Cortés concibió la idea de explorar el territorio que se creía una isla más, pero que resultó ser la península de Yucatán y, más adelante, el gran imperio mexica que se alzaba sobre el lago de Texcoco.

Al arribar al golfo de México en 1519, sin pretender más que reconocer nuevas tierras, percibió la complejidad de las relaciones políticas mesoamericanas y la oportunidad de aliarse con pueblos subyugados por los mexicas, como Tlaxcala, cuya ayuda marcaría el rumbo de la conquista





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